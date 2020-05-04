Corona virüs aşısı için tarih verildi! Tüm dünya bunu bekliyordu...

Son dakika haberine göre; İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyayı adeta esir alan koronavirüs salgınının aşısı için küresel çapta çalışmalar hızla sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın beklediği haberi vererek koronavirüs aşısının hazır olacağı tarihi açıkladı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 08:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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