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Corona virüs aşısı için tarih verildi! Tüm dünya bunu bekliyordu...

Son dakika haberine göre; İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyayı adeta esir alan koronavirüs salgınının aşısı için küresel çapta çalışmalar hızla sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın beklediği haberi vererek koronavirüs aşısının hazır olacağı tarihi açıkladı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 08:56
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Corona virüs aşısı için tarih verildi! Tüm dünya bunu bekliyordu...

ABD'li Fox News kanalına konuşan Trump, covid-19 ile mücadeleye ve beklenen sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, programda corona virüs aşısı için de müjdeli haberi verdi. Peki corona virüs aşısı ne zaman hazır olacak? İşte tüm detaylar...

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Corona virüs aşısı için tarih verildi! Tüm dünya bunu bekliyordu...

Trump, ABD'nin salgınla mücadelede başarılı bir süreç geçirdiğini ve alınan tedbirler kapsamında ekonomik olarak kapanan bazı eyaletlerde hayatın kademeli olarak yeniden normale döndürülebileceğini kaydetti.

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Corona virüs aşısı için tarih verildi! Tüm dünya bunu bekliyordu...

Yapılan son projeksiyonlara göre tahmini vaka ve ölüm oranlarına yönelik bir soruya cevap veren Trump, ülkede 80 ile 90 bin arasında insanın hayatını kaybedebileceğini belirtti.

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Corona virüs aşısı için tarih verildi! Tüm dünya bunu bekliyordu...

Trump, konuşmasında rakamlara kıyasla çok iyi bir durumda olmadıklarını ancak diğer ülkelere göre de kötü sayılmayacaklarını savundu.

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Corona virüs aşısı için tarih verildi! Tüm dünya bunu bekliyordu...

Geçen hafta Beyaz Saray'da yapılan açıklamada ölü sayısının 60 ile 65 bin arasında olacağı ifadelerinin hatırlatılması üzerine Trump, "O zaman 65 bin demiştim şimdi 80 ila 90 bin diyorum çünkü çok hızlı artabiliyor." şeklinde cevap verdi.