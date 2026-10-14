Bu nedenle zaman ölçümünün astronomik zamanla uyumlu olması büyük önem taşıyordu. Ancak GPS teknolojisinin geliştirilmesiyle bu gereklilik değişti. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu üyeleri, Eşgüdümlü Evrensel Zaman'a ilişkin düzenlemeleri 20 yılı aşkın süredir tartışıyor. Kuruluşun 2022 yılında gerçekleştirdiği son toplantıda, artık saniyenin 2035 yılına kadar kademeli olarak kaldırılmasını öngören karar kabul edilmişti.

UZMANLARDAN NEGATİF ARTIK SANİYE UYARISI Artık saniye uygulamasına ilişkin tartışmaların hız kazanmasında, daha önce hiç uygulanmamış bir zaman düzeltmesinin gündeme gelmesi etkili oldu. Uzmanlar, yakın gelecekte saatlere bir saniye eklenmesi yerine bir saniyenin çıkarılmasının gerekebileceğine dikkat çekiyor. Negatif artık saniye olarak adlandırılan bu işlem, Dünya'nın dönüş hızındaki değişimlerle bağlantılı. Dünya'nın dönüşü uzun vadede yavaşlama eğilimi gösterse de kısa vadeli veriler gezegenin hızlanıyor olabileceğine işaret ediyor.

Bu durum, astronomik zaman ile atom zamanı arasındaki farkı dengelemek amacıyla Eşgüdümlü Evrensel Zaman'dan bir saniye çıkarılmasını gerektirebilir. Daha önce hiç gerçekleştirilmeyen negatif artık saniye uygulamasının dijital sistemlerde ciddi aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu da kritik altyapı işletmecilerinin böyle bir değişikliğe henüz hazırlıklı olmadığını bildirdi.