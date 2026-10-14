Artık saniye uygulaması bitiyor! Zaman ölçümünde yeni dönem: 1972'den bu yana kullanılıyordu
Dünya'nın dönüşü ile modern saatler arasındaki zaman farkını dengelemek amacıyla 1972 yılından bu yana kullanılan "artık saniye" uygulamasının sona erdirilmesi gündemde. Küresel teknoloji sistemleri, navigasyon hizmetleri ve dijital altyapılarda aksamalara neden olabilen uygulamanın kaldırılması için uluslararası düzeyde oylama yapılacak. Teklifin kabul edilmesi durumunda zaman ölçümünün Dünya'nın dönüşüyle kurduğu tarihî bağ büyük ölçüde ortadan kalkacak.
Uluslararası zaman ölçüm yetkilileri, yaklaşık yarım asırdır kullanılan artık saniye uygulamasının kaldırılmasını öngören teklifi değerlendirmeye hazırlanıyor. Dünya'nın dönüş hareketleri ile telekomünikasyon, güç şebekeleri ve bilgisayar sistemlerinde kullanılan küresel zaman standardı arasındaki uyumu sağlayan uygulama, teknolojik altyapılarda oluşturduğu sorunlar nedeniyle yeniden gündeme geldi. 1972'den itibaren küresel saatlere toplam 27 kez artık saniye eklendi. Bu düzenleme, gözlemevleri tarafından belirlenen astronomik zaman ile hassas atom saatlerine dayanan Eşgüdümlü Evrensel Zaman arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla kullanıldı.
DÜNYA SABİT BİR HIZLA DÖNMÜYOR
Astronomik zaman ile atom saatlerinin belirlediği zamanın birbirinden farklı olmasının temelinde Dünya'nın dönüş hızındaki değişimler bulunuyor. Gezegen, kendi ekseni etrafında her zaman aynı hızla dönmediği gibi yalpalama hareketi de gerçekleştiriyor. Bu hareketlerde Ay'ın yerçekimi kuvveti, Dünya'nın çekirdeğinde meydana gelen kaymalar ve iklim krizi nedeniyle kutup buzullarının erimesiyle ortaya çıkan su ve buz hareketleri etkili oluyor. Artık saniye uygulaması, iki farklı zaman ölçüm sistemi arasındaki uyumu korumak için kullanılıyordu.
Ancak artık yılların aksine günlük yaşamda neredeyse fark edilmeyen bu saniyeler, dijital sistemler açısından önemli sorunlar oluşturabiliyordu. Düzensiz aralıklarla uygulanan ve yalnızca altı ay önceden duyurulan artık saniyeler; veri sunucuları, yüksek frekanslı finansal işlem sistemleri ve hassas zaman ölçümüne ihtiyaç duyan altyapıların işletmecileri için teknik zorluklara neden oluyordu.
TEK BİR SANİYE DİJİTAL SİSTEMLERİ ETKİLEDİ
Artık saniye uygulamasının teknoloji sistemlerinde yol açtığı sorunlar geçmişte de yaşandı. 2012 yılında saatlere eklenen fazladan bir saniye, büyük sosyal medya ağları ile uçak rezervasyon sistemlerinde çökmelere neden oldu. Son artık saniyenin eklendiği 2016 yılının sonunda ise bulut hizmet sağlayıcılarının müşterileri kısa süreli kesintilerle karşılaştı. Bu tür aksaklıklar nedeniyle teknoloji şirketleri, artık saniye uygulamasının tamamen kaldırılmasını talep etmeye başladı.
NEDEN KALDIRILMAK İSTENİYOR?
Uluslararası ölçüm standartlarını belirleyen hükümetler arası kuruluş Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosuna üye 69 ülke, artık saniye uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin teklifi oylayacak. Teklifin kabul edilmesi halinde kararın Mayıs 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Atom saatlerinin ilk kullanılmaya başlandığı dönemde navigasyon sistemleri geleneksel yöntemlere dayanıyordu.