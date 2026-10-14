Trump, Grönland'da büyük çaplı petrol, doğal gaz ve maden aramalarının başlayacağını duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da büyük çaplı petrol, doğal gaz ve maden arama çalışmalarının başlamak üzere olduğunu duyurdu. Arktik bölgesindeki enerji kaynaklarını ve stratejik konumu yeniden gündeme taşıyan Trump, adanın ABD savunması açısından vazgeçilmez olduğunu savundu. Daha önce Grönland'ı satın almak isteyen, adayı kontrol etmek için askerî seçenekleri dışlamayan ve Avrupa ülkelerine gümrük vergisi tehdidinde bulunan Trump'ın son açıklaması, Washington ile Avrupa arasındaki gerilimin ardından geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en büyük adası Grönland'da büyük çaplı petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. Trump'ın duyurusu, İran'daki savaşın yedi ayı aşkın süredir devam ettiği ve küresel enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde geldi.
Trump, çarşamba günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni ve güzel Grönland'ımızda devasa petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetleri başlamak üzere!" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, Grönland'ın dünyanın en büyük ve kolay erişilebilir petrol rezervlerinden bazılarına sahip olabileceğini savundu. Trump, bazı uzmanların adadaki kolay erişilebilir petrol miktarının dünyanın neredeyse tüm diğer bölgelerinden daha fazla olduğunu söylediğini ileri sürdü.
Ancak Trump, arama çalışmalarını hangi şirketlerin yürüteceğine, yatırımların büyüklüğüne, faaliyetlerin ne zaman başlayacağına veya hangi bölgelerin hedefleneceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
TRUMP'IN GRÖNLAND İŞTAHI YENİ DEĞİL: ÖNCE SATIN ALMAK İSTEDİ
Trump'ın Grönland'a yönelik ilgisi yeni bir gelişme değil. ABD Başkanı, ilk başkanlık döneminde 2019'da adayı Danimarka'dan satın alma fikrini gündeme getirmiş, bu öneri Kopenhag yönetiminin sert tepkisiyle karşılaşmıştı.
Trump, yeniden başkan seçilmesinin ardından Grönland üzerindeki söylemini daha da sertleştirdi. Adanın ABD'nin ulusal güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu savunan Trump, ABD'nin Grönland'ı "bir şekilde" elde etmesi gerektiğini dile getirdi.
İngiliz gazetesi The Guardian'ın 11 Ekim'de yayımladığı değerlendirmeye göre Trump, Grönland'ı satın alma fikrini ilk kez 2019'da gündeme getirmiş, yeniden seçilmesinin ardından ise adayı elde etme konusundaki söylemini yoğunlaştırmıştı. Gazete, Trump'ın yaklaşımının NATO ittifakını ve Avrupa ile ABD arasındaki güvenlik ilişkilerini zorladığına dikkat çekti.
Trump'ın Grönland'a ilgisinin arkasında yalnızca enerji kaynakları bulunmuyor. Adanın Arktik bölgesindeki konumu, Kuzey Amerika'nın savunması, füze erken uyarı sistemleri, kritik madenler ve yeni deniz ticaret yolları açısından stratejik önem taşıyor.
BEYAZ SARAY ASKERÎ SEÇENEĞİ BİLE GÜNDEME GETİRDİ
Grönland üzerindeki gerilim, 2026'nın başında diplomatik bir krize dönüştü. Beyaz Saray, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada Grönland'ı elde etmek için çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini ve askerî seçeneğin de bunlar arasında bulunduğunu bildirdi.
BBC'nin aktardığı açıklamada, Grönland'ın ABD açısından bir ulusal güvenlik önceliği olduğu vurgulandı. Trump'ın adanın kontrolünü ele geçirme yönündeki söylemleri, NATO üyesi Danimarka ile Washington arasında ciddi bir anlaşmazlık yarattı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland'a yönelik olası bir saldırısının NATO'nun sonu anlamına gelebileceği uyarısında bulundu.
Trump, ocak ayında Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergisi tehdidini de devreye soktu. BBC'nin haberine göre ABD Başkanı, Grönland'ın kontrolünü ele geçirme planına karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesine 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti; anlaşma sağlanmaması durumunda oranın yaz aylarından itibaren yüzde 25'e çıkarılabileceğini söyledi.
Trump, 21 Ocak'ta Davos'ta yaptığı açıklamaların ardından askerî güç kullanma tehdidinden geri adım attı ve Avrupa ülkelerine yönelik yeni gümrük vergisi planını rafa kaldırdı. Ancak adanın ABD kontrolüne geçmesi yönündeki hedefinden tamamen vazgeçtiğine dair bir açıklama yapmadı.
AVRUPA'DAN GRÖNLAND'A ASKER GÖNDERME HAMLESİ
Trump'ın tehditleri karşısında Avrupa ülkeleri, Danimarka'ya destek vermek ve Arktik bölgesindeki güvenlik kapasitesini göstermek amacıyla askerî personel gönderdi. Ancak ilk aşamadaki sınırlı birlikler, ABD'nin adadaki askerî varlığıyla kıyaslandığında daha çok sembolik ve keşif amaçlı bir hamle niteliğindeydi.
Reuters'ın 14 Ocak tarihli haberine göre Almanya, Danimarka'nın talebi üzerine Grönland'a 13 asker göndereceğini açıkladı. İsveç ve Norveç de aynı gün asker gönderme planlarını duyurdu.
Euronews'in 15 Ocak tarihli haberinde, Fransa ve Almanya'dan askerî personelin Grönland'a ulaşmaya başladığı aktarıldı. Fransız askerlerinin bir bölümü başkent Nuuk'a giderken Almanya, bölgeyi incelemek üzere 13 kişilik bir keşif ekibi görevlendirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, askerî personelin gönderilmesini Avrupa birliklerinin gerektiğinde hızla bölgeye konuşlandırılabileceğini gösteren bir adım olarak sundu. Fransa'nın dağ piyade birliklerinden askerler göreve katıldı.
Bu tablo, Avrupa'nın tepkisinin neden tartışma yarattığını da ortaya koydu: Washington'ın adayı kontrol etme söylemleri karşısında Avrupa ülkeleri asker göndererek siyasi birlik ve savunma kararlılığı mesajı vermeye çalıştı; ancak ilk gönderilen birliklerin sayısı sınırlı kaldı.