ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en büyük adası Grönland'da büyük çaplı petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. Trump'ın duyurusu, İran'daki savaşın yedi ayı aşkın süredir devam ettiği ve küresel enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde geldi.

Trump, çarşamba günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni ve güzel Grönland'ımızda devasa petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetleri başlamak üzere!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Grönland'ın dünyanın en büyük ve kolay erişilebilir petrol rezervlerinden bazılarına sahip olabileceğini savundu. Trump, bazı uzmanların adadaki kolay erişilebilir petrol miktarının dünyanın neredeyse tüm diğer bölgelerinden daha fazla olduğunu söylediğini ileri sürdü.

Ancak Trump, arama çalışmalarını hangi şirketlerin yürüteceğine, yatırımların büyüklüğüne, faaliyetlerin ne zaman başlayacağına veya hangi bölgelerin hedefleneceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.