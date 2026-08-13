Eurovision’a soykırımcı ayarı! İşgalci İsrail’in yarışmaya ev sahipliği yapmasının önü yeni kurallarla kesilebilir
Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail açısından dikkat çeken bir döneme girildi. Avrupa Yayın Birliği (EBU), yarışmanın ev sahipliği kurallarında kapsamlı değişikliklere gitti. Yeni düzenlemeye göre silahlı çatışma içinde bulunan veya hassas bir jeopolitik durum nedeniyle kendi ülkesinin ya da yakın bölgesinin güvenliği, emniyeti veya istikrarı tehdit altında olan ülkeler yarışmaya ev sahipliği yapamayabilecek.
İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, yeni kurallar özellikle soykırımcı İsrail'in gelecekte yarışmayı kazanması halinde Tel Aviv veya işgal altındaki Kudüs'ün ev sahibi şehir olma ihtimalini doğrudan etkileyebilecek.
Düzenleme, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımı nedeniyle Eurovision'daki katılımının yıllardır tartışma konusu olduğu bir dönemde geldi.
EUROVISION'DA DENGELERİ DEĞİŞTİREN KARAR
EBU tarafından çarşamba günü açıklanan yeni kurallar, yarışmanın gelecekteki ev sahipliği sürecini önemli ölçüde değiştiriyor.
Buna göre Eurovision'u kazanan bir ülke, "silahlı çatışma" içinde bulunması halinde yarışmaya ev sahipliği yapamayabilecek.
Bununla da sınırlı değil.
Bir ülkenin içinde bulunduğu "hassas jeopolitik durumun" ülkenin veya yakın bölgesinin güvenliğini, emniyetini ya da istikrarını etkilediğinin değerlendirilmesi halinde de ev sahipliği hakkı engellenebilecek.
İsrail açısından kritik gelişme tam da burada ortaya çıkıyor. Çünkü Gazze'deki soykırım ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalleri nedeniyle ülkenin Eurovision'a katılımı uzun süredir Avrupa'da siyasi tartışmaların merkezinde bulunuyor.
İSRAİL KAZANIRSA EUROVISION BAŞKA ÜLKEDE DÜZENLENEBİLİR
Yeni kuralların işgalci İsrail açısından en çarpıcı sonucu, ülkenin yarışmayı kazanması halinde ortaya çıkabilir. İsrail'in güvenli biçimde ev sahipliği yapamayacağına karar verilirse EBU, yarışmanın düzenlenmesi için başka bir yayın kuruluşu ve alternatif bir ev sahibi ülke belirleyebilecek.
Bu durumda alternatif yayın kuruluşu, yarışmaya ev sahipliğiyle bağlantılı tüm hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenecek.
Üstelik yarışmanın mutlaka İsrail adına düzenlenmesi de gerekmeyecek.
Yani İsrail'in Eurovision'da birincilik elde etmesi, otomatik olarak yarışmanın bir sonraki yıl İsrail'de yapılacağı anlamına gelmeyecek.
YENİ DÜZENLEMENİN HEDEFİNDEKİ ÜLKE BELLİ
Yeni kurallar genel ifadelerle hazırlanmış olsa da düzenlemenin açıklanma zamanı katil İsrail'i yeniden tartışmaların merkezine taşıdı.
The Telegraph'ın haberinde de kuralların İsrail'i hedef aldığı düşünülse de düzenlemenin başka ülkeleri de kapsayabileceği vurgulandı. Bunun en açık örneği Ukrayna.
Rusya'nın 2022'deki operasyonundan bu yana savaş halinde olan Ukrayna, yeni kurallar kapsamında potansiyel olarak ev sahipliği kısıtlamasıyla karşılaşabilecek ülkeler arasında yer alıyor.
Nitekim Ukrayna'nın kazandığı 2022 Eurovision'un ardından yarışma 2023'te Ukrayna'da değil, İngiltere'de düzenlenmişti.
Ancak yeni düzenlemenin kapsamı, bundan sonraki yarışmalarda ev sahipliği kararlarının daha açık kriterlere bağlanması anlamına geliyor.
İSRAİL'İN EUROVISION MACERASI YILLARDIR TARTIŞMA KONUSU
EBU'nun kararının arkasında İsrail'in Eurovision katılımı konusunda son yıllarda yaşanan yoğun tartışmalar bulunuyor. Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana İsrail'in yarışmaya katılmasına karşı Avrupa'nın farklı ülkelerinde protestolar düzenlendi.
Geçen yıl Avusturya'da gerçekleştirilen yarışmadan İrlanda ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu beş ülke, İsrail'in katılımını protesto ederek yarışmadan çekildi. İsrail ise bütün bu tepkilere rağmen yarışmada dikkat çekici bir sonuç aldı.
Noam Bettan, "Michelle" adlı şarkısıyla ikinci sırada yer aldı.
Daha da dikkat çekici olan ise İsrail'in halk oylamasında birinci olmasıydı. Avrupa'da yükselen İsrail karşıtlıığı göz önünde bulundurulduğunda "düzenlenmiş" olabileceğini değerlendirilen bu sonuç, İsrail'in yarışmayı kazanması halinde bir sonraki Eurovision'un Tel Aviv veya işgal altındaki Kudüs'te düzenlenmesi ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.