İsrail açısından kritik gelişme tam da burada ortaya çıkıyor. Çünkü Gazze'deki soykırım ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalleri nedeniyle ülkenin Eurovision'a katılımı uzun süredir Avrupa'da siyasi tartışmaların merkezinde bulunuyor.

Bir ülkenin içinde bulunduğu "hassas jeopolitik durumun" ülkenin veya yakın bölgesinin güvenliğini, emniyetini ya da istikrarını etkilediğinin değerlendirilmesi halinde de ev sahipliği hakkı engellenebilecek.

Buna göre Eurovision'u kazanan bir ülke , "silahlı çatışma" içinde bulunması halinde yarışmaya ev sahipliği yapamayabilecek.

Yani İsrail'in Eurovision'da birincilik elde etmesi, otomatik olarak yarışmanın bir sonraki yıl İsrail'de yapılacağı anlamına gelmeyecek.

Bu durumda alternatif yayın kuruluşu, yarışmaya ev sahipliğiyle bağlantılı tüm hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenecek.

Yeni kuralların işgalci İsrail açısından en çarpıcı sonucu, ülkenin yarışmayı kazanması halinde ortaya çıkabilir. İsrail'in güvenli biçimde ev sahipliği yapamayacağına karar verilirse EBU, yarışmanın düzenlenmesi için başka bir yayın kuruluşu ve alternatif bir ev sahibi ülke belirleyebilecek.

Ancak yeni düzenlemenin kapsamı, bundan sonraki yarışmalarda ev sahipliği kararlarının daha açık kriterlere bağlanması anlamına geliyor.

Rusya'nın 2022'deki operasyonundan bu yana savaş halinde olan Ukrayna, yeni kurallar kapsamında potansiyel olarak ev sahipliği kısıtlamasıyla karşılaşabilecek ülkeler arasında yer alıyor.

The Telegraph'ın haberinde de kuralların İsrail'i hedef aldığı düşünülse de düzenlemenin başka ülkeleri de kapsayabileceği vurgulandı. Bunun en açık örneği Ukrayna.

İSRAİL'İN EUROVISION MACERASI YILLARDIR TARTIŞMA KONUSU

EBU'nun kararının arkasında İsrail'in Eurovision katılımı konusunda son yıllarda yaşanan yoğun tartışmalar bulunuyor. Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana İsrail'in yarışmaya katılmasına karşı Avrupa'nın farklı ülkelerinde protestolar düzenlendi.

Geçen yıl Avusturya'da gerçekleştirilen yarışmadan İrlanda ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu beş ülke, İsrail'in katılımını protesto ederek yarışmadan çekildi. İsrail ise bütün bu tepkilere rağmen yarışmada dikkat çekici bir sonuç aldı.

Noam Bettan, "Michelle" adlı şarkısıyla ikinci sırada yer aldı.

Daha da dikkat çekici olan ise İsrail'in halk oylamasında birinci olmasıydı. Avrupa'da yükselen İsrail karşıtlıığı göz önünde bulundurulduğunda "düzenlenmiş" olabileceğini değerlendirilen bu sonuç, İsrail'in yarışmayı kazanması halinde bir sonraki Eurovision'un Tel Aviv veya işgal altındaki Kudüs'te düzenlenmesi ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.