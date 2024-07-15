İşte Batı'nın utanç veren 15 Temmuz manşetleri! Milletin zaferini hazmedemediler

15 Temmuz hain darbe kalkışması Başkan Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesiyle yerle bir oldu. Destansı direniş karşısında diz çöken darbeciler, halkın tokadını yedi. Türkiye'nin o geceki zaferi Batı medyasında büyük hazımsızlık yaratmıştı. İşte darbe girişimi sonrasında ABD ve Avrupa'da atılan utanç manşetleri...

ahaber.com.tr Giriş: 15.07.2024 09:58 Güncelleme: 15.07.2024 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL