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İşte Batı'nın utanç veren 15 Temmuz manşetleri! Milletin zaferini hazmedemediler

15 Temmuz hain darbe kalkışması Başkan Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesiyle yerle bir oldu. Destansı direniş karşısında diz çöken darbeciler, halkın tokadını yedi. Türkiye'nin o geceki zaferi Batı medyasında büyük hazımsızlık yaratmıştı. İşte darbe girişimi sonrasında ABD ve Avrupa'da atılan utanç manşetleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 09:58 Güncelleme: 15.07.2024 10:01
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İşte Batı’nın utanç veren 15 Temmuz manşetleri! Milletin zaferini hazmedemediler
15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup kişilerin hayata geçirmeye çalıştığı ancak halkın direnişi ile hüsrana uğrayan darbe planı, dünya basınında büyük yankı bulmuştu.
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İşte Batı’nın utanç veren 15 Temmuz manşetleri! Milletin zaferini hazmedemediler
Kimi basın yayın organları darbe girişimini daha ilk dakikalarda gerçekleşmiş gibi gösterirken, kimileri ise darbecilerle ortak iş tutarcasına adım adım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izini sürdü.
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İşte Batı’nın utanç veren 15 Temmuz manşetleri! Milletin zaferini hazmedemediler
Batı basını, hain darbe girişiminin yaşandığı gece ve sonrasındaki süreçte Türkiye'yi karıştırmak isteyen kaos timinin en önemli ayaklarından biri oldu. Yalanların, manipülasyonların ve iki yüzlülüğün ardı arkası kesilmedi.
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İşte Batı’nın utanç veren 15 Temmuz manşetleri! Milletin zaferini hazmedemediler
İşte o süreçte dünya basının attığı utanç verici manşetler;
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İşte Batı’nın utanç veren 15 Temmuz manşetleri! Milletin zaferini hazmedemediler

MANİPÜLE ETTİLER

Alman Der Spiegel darbe eleştirisi Yerine "Diktatör Erdoğan" dedi.
İngiliz The Guardian: "Erdoğan Türkiye'nin tansiyonunu nasıl yükseltti" ifadelerini kullandı.