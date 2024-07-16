Trump'a suikast girişiminde gizli servis izi mi? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı keskin nişancı analizi
Donald Trump'a suikast girişimi öncesi güvenlik açığı mı vardı? Güvenlik çemberi nereden başlamalıydı? Suikast girişiminde gizli servis izi mi? Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 16.07.2024
12:03
Güncelleme: 16.07.2024
12:03
ABD başkan adayı Donald Trump suikast girişimi sonrası ilk kez halkın önüne çıktı.
Geride yanıt bekleyen sorular kaldı. Gizli servis saldırı öncesi yeterli derecede önlem almadı mı? Güvenlik çemberi nereden başlamalıydı? Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Son derece mağrur, son derece özgüveni yükselmiş hatta özgüven patlaması yaşıyor. Ama bir diğer tarafıyla da ölümü empati yapmış ölümü hissetmiş.
"TRUMP'I ORTADAN KALDIRMAYA KALKTILAR"
Trump'ın Trump'ı vurdurma senaryosu ancak filmlerde olur. Kafatasınızı yalayıp geçen bir kuşunla siz komplo yapamazsınız. Kulağınızı delip geçen kurşunla mizansen yapamazsınız. Benim öngörüm şu bir birey, bir güç, bir örgüt, bir istihbarat servisi bir derin devlet ya da bir devlet Trump'ı ortadan kaldırmaya kalktı ama bunu başaramadı.
"BİR YOL VERME VAR"
Bu işleri Trump'a yapan veya yaptıran veya yol veren burada bir yol verme var çünkü benim gördüğüm kadarıyla, yol veren iradeyle anlaşmayı başarabilirse eşgüdüm üretirse Trump koltuğa gelir yani küresel imparatorluğun tahtına oturur Trump. Ama inatlaşmaya devam ederse kim galip çıkarsa onun dediği olur.