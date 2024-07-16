Trump’a suikast girişiminde gizli servis izi mi? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı keskin nişancı analizi

"TRUMP'I ORTADAN KALDIRMAYA KALKTILAR"

Trump'ın Trump'ı vurdurma senaryosu ancak filmlerde olur. Kafatasınızı yalayıp geçen bir kuşunla siz komplo yapamazsınız. Kulağınızı delip geçen kurşunla mizansen yapamazsınız. Benim öngörüm şu bir birey, bir güç, bir örgüt, bir istihbarat servisi bir derin devlet ya da bir devlet Trump'ı ortadan kaldırmaya kalktı ama bunu başaramadı.