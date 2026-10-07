-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

New York Post'un aktardığı Kongre Araştırma Servisi değerlendirmesine göre ABD'nin İran'a yönelik savaşında en az 81 uçak, insansız hava aracı ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü. Maddi kaybın 3,3 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından F-35A ve F-15E'ler de kayıplar arasında yer aldı.

İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü 1

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Amerikan hava gücünün uğradığı kayıplara ilişkin dikkat çeken bir bilanço ortaya çıktı.

New York Post, Kongre Araştırma Servisi'nin (CRS) yeni raporuna dayanarak ABD ordusunun İran savaşının başlamasından bu yana en az 81 uçak, insansız hava aracı ve helikopterinin kaybedildiğini veya hasar gördüğünü yazdı.

Rapora göre söz konusu kayıpların toplam maliyeti yaklaşık 3,3 milyar dolara ulaşıyor.

Bu tablo, ABD'nin gelişmiş hava platformlarının yoğun hava savunması karşısındaki kırılganlığını da yeniden gündeme taşıdı.

İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü 2

ABD'NİN EN GELİŞMİŞ SAVAŞ UÇAKLARI DA LİSTEDE

Kayıplar arasında ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından bazıları bulunuyor.

Bunlardan biri, F-35A Lightning II.

New York Post'un aktardığı rapora göre İran'dan açılan ateş sonucu bir F-35A hasar gördü.

Listede ayrıca 12 F-15E Strike Eagle savaş uçağı bulunuyor.

Bu uçaklardan üçü, 2 Mart'ta Kuveyt hava sahasında yaşanan dost ateşi olayı nedeniyle düşürüldü. Her biri 30 milyon dolardan fazla değere sahip olan uçaklarda görev yapan mürettebat güvenli şekilde kurtuldu.

Bir başka F-15E ise sonraki ay İran üzerinde düşürüldü.

Sekiz F-15E'nin de 9 ve 10 Eylül'de Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne yönelik İran saldırılarında hasar aldığı belirtildi.

Rapora göre hasar gören uçaklar daha sonra yeniden hizmete döndürüldü.

İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü 3

ABD'NİN MQ-9 REAPER FİLOSU ERİYOR

Bilanço içindeki en dikkat çekici kayıplardan biri ise ABD'nin MQ-9 Reaper insansız hava araçları oldu.

New York Post'a göre en az 45 MQ-9 Reaper kaybedildi.

Her birinin yaklaşık 30 ila 50 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen Reaper'lar, istihbarat, gözetleme, keşif ve saldırı görevlerinde kullanılıyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin MQ-9 filosunun büyüklüğü ise savaşta yaşanan kayıpların ardından yaklaşık 135'e geriledi.

Hava Kuvvetleri'nin uzun süredir hedeflediği operasyonel filo seviyesi 189 uçaktı.

Bu da mevcut filonun söz konusu seviyenin yaklaşık 54 uçak altında kaldığı anlamına geliyor.

İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü 4

MİLYONLARCA DOLARLIK "CASUS UÇAK" DA KAYBEDİLDİ

ABD'nin kayıpları savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla sınırlı kalmadı.

Kongre Araştırma Servisi değerlendirmesinde yaklaşık 270 milyon dolar değerindeki E-3 Sentry erken uyarı ve kontrol uçağının kaybına da dikkat çekildi.

Boeing 707 temel alınarak geliştirilen E-3 Sentry, havadaki hedeflerin tespit edilmesi ve savaş alanının izlenmesi açısından ABD'nin kritik platformlarından biri.

Rapora göre ABD'nin 2015 itibarıyla envanterinde 32 E-3 bulunuyordu.

İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü 5

"WARTHOG" DA KAYIPLAR ARASINDA

ABD'nin İran savaşı sırasında kaybettiği uçaklardan biri de A-10 Thunderbolt II oldu.

"Hog" veya "Warthog" olarak bilinen A-10, özellikle kara hedeflerine yönelik saldırılar için tasarlanmış bir uçak.

Bir A-10'un nisan ayında düşürüldüğü, bir diğerinin ise eylül ayında Ürdün'e yönelik saldırılar sırasında hasar gördüğü belirtildi.

İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü 6

KAYIP LİSTESİ SANILANDAN DAHA UZUN

New York Post'un aktardığı değerlendirmede ABD'nin İran savaşı sırasında kaybettiği veya hasar gören hava platformları arasında çok sayıda farklı sistem bulunuyor.

Bunlar arasında:

  • 12 F-15E Strike Eagle
  • 1 F-35A Lightning II
  • 2 A-10 Thunderbolt II
  • 7 KC-135 Stratotanker
  • 1 E-3 Sentry
  • 2 MC-130J Commando II
  • 1 HH-60W Jolly Green II
  • 1 MQ-4C Triton
  • 3 MQ-1
  • 1 AH-64 Apache
  • 4 AH-6 Little Bird
  • 1 MH-60 Sea Hawk

yer alıyor.

Bu listenin önemli bir bölümünü insansız hava araçları oluşturuyor.

İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü 7

REAPER KAYIPLARI ABD'Yİ YENİ UÇAK ARAYIŞINA İTTİ

İran savaşı, ABD'nin MQ-9 Reaper filosunun geleceğini de tartışmaya açtı.

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, savaşta yaşanan kayıpların ardından Reaper'ın yerini alabilecek daha ucuz ve daha fazla sayıda üretilebilecek insansız hava araçları üzerinde çalışıyor.

Hava Kuvvetleri, mayıs ayında MQ-9 filosunun yaklaşık 135 uçağa düştüğünü Kongre'ye bildirmişti. Yetkililer, yeni nesil sistemlerin daha düşük maliyetli, daha hızlı üretilebilir ve kayıpların daha kolay telafi edilebileceği platformlar olmasını hedefliyor.

İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü 8

KONGRE RAPORLARINDAKİ BİLANÇO NEDEN FARKLI?

Burada dikkat çeken bir ayrıntı da kayıp sayılarındaki farklılık.

Kongre Araştırma Servisi'nin mayıs ayında yayımladığı önceki değerlendirmede 42 ABD hava aracının kaybedildiği veya hasar gördüğü belirtilmişti. CRS, o dönemdeki sayımın açık kaynaklara ve ABD Savunma Bakanlığı ile Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklamalarına dayandığını ve savaş devam ettiği için rakamların değişebileceğini belirtmişti.

Daha sonraki değerlendirmelerde ise özellikle MQ-9 Reaper kayıplarına ilişkin sayıların yükseldiği görüldü. Air Force Times, Washington Post'un ağustos ayında üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı analizde en az 45 Reaper'ın kaybedildiğini aktardı.

Dolayısıyla 81 rakamı, New York Post'un 6 Ekim 2026'da aktardığı yeni CRS değerlendirmesindeki toplam kayıp/hasar bilançosu olarak ele alınmalı.

İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü 9

3,3 MİLYAR DOLARLIK FATURA

New York Post'un aktardığı son değerlendirmeye göre yalnızca kaybedilen veya hasar gören hava araçlarının toplam değeri yaklaşık 3,3 milyar dolar.

Üstelik bu rakam savaşın yalnızca hava platformları açısından ortaya çıkardığı maliyeti ifade ediyor.

İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü 10

Yakıt, mühimmat, bakım, üslerin onarımı, personel, lojistik ve operasyon giderleri bu hesabın dışında kalıyor.

Nitekim ABD'nin İran'daki askeri operasyonlarının toplam maliyetine ilişkin Pentagon tahminleri de savaş boyunca yükseldi. Air Force Times, mayıs ayında Kongre'ye verilen bilgilerde operasyon maliyetinin 29 milyar dolara yaklaştığının açıklandığını aktarmıştı.

İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü 11

İRAN SAVAŞINDA ABD'NİN HAVA GÜCÜNE AĞIR FATURA

İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının ardından ortaya çıkan tablo, savaşın yalnızca sahadaki hedefler açısından değil, saldırıları gerçekleştiren güçlerin askeri kapasitesi ve maliyetleri açısından da ağır sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.

Özellikle MQ-9 Reaper filosundaki kayıplar, ABD'nin yüksek maliyetli ve düşük yoğunluklu hava platformlarının gelişmiş hava savunma sistemleri karşısındaki kırılganlığını yeniden gündeme getirdi.

İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü 12

ABD Hava Kuvvetleri de bu nedenle daha ucuz, daha hızlı üretilebilen ve kayıpları daha kolay telafi edilebilecek yeni nesil insansız sistemlere yöneliyor.

New York Post'un aktardığı 81 hava aracı ve 3,3 milyar dolarlık bilanço, İran savaşının ABD açısından ortaya çıkardığı askeri ve ekonomik maliyetin dikkat çeken göstergelerinden biri oldu.

7 Ekim’in üzerinden 3 yıl geçti: İsrail Gazze’de 74 binden fazla Filistinliyi katletti, 175 binden fazla kişiyi yaraladı
Sonraki Galeri
7 Ekim’in üzerinden 3 yıl geçti: İsrail Gazze’de 74 binden fazla Filistinliyi katletti, 175 binden fazla kişiyi yaraladı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin