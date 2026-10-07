Bu listenin önemli bir bölümünü insansız hava araçları oluşturuyor.

New York Post'un aktardığı değerlendirmede ABD'nin İran savaşı sırasında kaybettiği veya hasar gören hava platformları arasında çok sayıda farklı sistem bulunuyor.

Hava Kuvvetleri, mayıs ayında MQ-9 filosunun yaklaşık 135 uçağa düştüğünü Kongre'ye bildirmişti. Yetkililer, yeni nesil sistemlerin daha düşük maliyetli, daha hızlı üretilebilir ve kayıpların daha kolay telafi edilebileceği platformlar olmasını hedefliyor.

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, savaşta yaşanan kayıpların ardından Reaper'ın yerini alabilecek daha ucuz ve daha fazla sayıda üretilebilecek insansız hava araçları üzerinde çalışıyor.

KONGRE RAPORLARINDAKİ BİLANÇO NEDEN FARKLI?

Burada dikkat çeken bir ayrıntı da kayıp sayılarındaki farklılık.

Kongre Araştırma Servisi'nin mayıs ayında yayımladığı önceki değerlendirmede 42 ABD hava aracının kaybedildiği veya hasar gördüğü belirtilmişti. CRS, o dönemdeki sayımın açık kaynaklara ve ABD Savunma Bakanlığı ile Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklamalarına dayandığını ve savaş devam ettiği için rakamların değişebileceğini belirtmişti.

Daha sonraki değerlendirmelerde ise özellikle MQ-9 Reaper kayıplarına ilişkin sayıların yükseldiği görüldü. Air Force Times, Washington Post'un ağustos ayında üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı analizde en az 45 Reaper'ın kaybedildiğini aktardı.

Dolayısıyla 81 rakamı, New York Post'un 6 Ekim 2026'da aktardığı yeni CRS değerlendirmesindeki toplam kayıp/hasar bilançosu olarak ele alınmalı.