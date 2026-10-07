İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü
New York Post'un aktardığı Kongre Araştırma Servisi değerlendirmesine göre ABD'nin İran'a yönelik savaşında en az 81 uçak, insansız hava aracı ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü. Maddi kaybın 3,3 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından F-35A ve F-15E'ler de kayıplar arasında yer aldı.
ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Amerikan hava gücünün uğradığı kayıplara ilişkin dikkat çeken bir bilanço ortaya çıktı.
New York Post, Kongre Araştırma Servisi'nin (CRS) yeni raporuna dayanarak ABD ordusunun İran savaşının başlamasından bu yana en az 81 uçak, insansız hava aracı ve helikopterinin kaybedildiğini veya hasar gördüğünü yazdı.
Rapora göre söz konusu kayıpların toplam maliyeti yaklaşık 3,3 milyar dolara ulaşıyor.
Bu tablo, ABD'nin gelişmiş hava platformlarının yoğun hava savunması karşısındaki kırılganlığını da yeniden gündeme taşıdı.
ABD'NİN EN GELİŞMİŞ SAVAŞ UÇAKLARI DA LİSTEDE
Kayıplar arasında ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından bazıları bulunuyor.
Bunlardan biri, F-35A Lightning II.
New York Post'un aktardığı rapora göre İran'dan açılan ateş sonucu bir F-35A hasar gördü.
Listede ayrıca 12 F-15E Strike Eagle savaş uçağı bulunuyor.
Bu uçaklardan üçü, 2 Mart'ta Kuveyt hava sahasında yaşanan dost ateşi olayı nedeniyle düşürüldü. Her biri 30 milyon dolardan fazla değere sahip olan uçaklarda görev yapan mürettebat güvenli şekilde kurtuldu.
Bir başka F-15E ise sonraki ay İran üzerinde düşürüldü.
Sekiz F-15E'nin de 9 ve 10 Eylül'de Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne yönelik İran saldırılarında hasar aldığı belirtildi.
Rapora göre hasar gören uçaklar daha sonra yeniden hizmete döndürüldü.
ABD'NİN MQ-9 REAPER FİLOSU ERİYOR
Bilanço içindeki en dikkat çekici kayıplardan biri ise ABD'nin MQ-9 Reaper insansız hava araçları oldu.
New York Post'a göre en az 45 MQ-9 Reaper kaybedildi.
Her birinin yaklaşık 30 ila 50 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen Reaper'lar, istihbarat, gözetleme, keşif ve saldırı görevlerinde kullanılıyor.
ABD Hava Kuvvetleri'nin MQ-9 filosunun büyüklüğü ise savaşta yaşanan kayıpların ardından yaklaşık 135'e geriledi.
Hava Kuvvetleri'nin uzun süredir hedeflediği operasyonel filo seviyesi 189 uçaktı.
Bu da mevcut filonun söz konusu seviyenin yaklaşık 54 uçak altında kaldığı anlamına geliyor.
MİLYONLARCA DOLARLIK "CASUS UÇAK" DA KAYBEDİLDİ
ABD'nin kayıpları savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla sınırlı kalmadı.
Kongre Araştırma Servisi değerlendirmesinde yaklaşık 270 milyon dolar değerindeki E-3 Sentry erken uyarı ve kontrol uçağının kaybına da dikkat çekildi.
Boeing 707 temel alınarak geliştirilen E-3 Sentry, havadaki hedeflerin tespit edilmesi ve savaş alanının izlenmesi açısından ABD'nin kritik platformlarından biri.
Rapora göre ABD'nin 2015 itibarıyla envanterinde 32 E-3 bulunuyordu.
"WARTHOG" DA KAYIPLAR ARASINDA
ABD'nin İran savaşı sırasında kaybettiği uçaklardan biri de A-10 Thunderbolt II oldu.
"Hog" veya "Warthog" olarak bilinen A-10, özellikle kara hedeflerine yönelik saldırılar için tasarlanmış bir uçak.
Bir A-10'un nisan ayında düşürüldüğü, bir diğerinin ise eylül ayında Ürdün'e yönelik saldırılar sırasında hasar gördüğü belirtildi.