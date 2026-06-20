ABD istihbaratından Washington yönetimine Netanyahu uyarısı

Haberde yer alan bilgilere göre ABD istihbaratı, Netanyahu'nun özellikle Lübnan'daki işgali sürdürme ve Hizbullah'ı gerekçe göstererek saldırıları genişletme eğiliminde olduğunu değerlendiriyor. Bu durumun ise Trump yönetiminin İran ile yürüttüğü diplomatik süreci baltalayabileceği belirtiliyor.

"ANLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK RİSK NETANYAHU"

Washington Post'un aktardığı istihbarat değerlendirmesine göre İsrail yönetimi, İran ile varılan mutabakatın kendi bölgesel hedeflerini sınırlayacağından rahatsızlık duyuyor. Raporda, Netanyahu hükümetinin özellikle Lübnan'daki askeri varlığını sonlandırmaya niyetli olmadığı ve çatışmaları tırmandırabilecek adımlar atabileceği ifade ediliyor.

ABD'li yetkililer, İsrail'in Lübnan'dan çekilmeyi reddetmesinin anlaşmanın geleceğini tehlikeye sokabileceğini değerlendiriyor. Washington Post'a konuşan bir yetkili, İsrail'in Lübnan topraklarını işgal etmeyi sürdürmesinin yeni bir savaşın önünü açabileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: