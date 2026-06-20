ABD istihbaratından Washington yönetimine Netanyahu uyarısı
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, ABD istihbarat kurumlarının Trump yönetimini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konusunda uyardığını yazdı. Gazetenin mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Washington'da Netanyahu'nun ABD ile İran arasında sağlanan yeni mutabakatı tehlikeye atabilecek adımlar atmasından ciddi endişe duyuluyor.
Haberde yer alan bilgilere göre ABD istihbaratı, Netanyahu'nun özellikle Lübnan'daki işgali sürdürme ve Hizbullah'ı gerekçe göstererek saldırıları genişletme eğiliminde olduğunu değerlendiriyor. Bu durumun ise Trump yönetiminin İran ile yürüttüğü diplomatik süreci baltalayabileceği belirtiliyor.
"ANLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK RİSK NETANYAHU"
Washington Post'un aktardığı istihbarat değerlendirmesine göre İsrail yönetimi, İran ile varılan mutabakatın kendi bölgesel hedeflerini sınırlayacağından rahatsızlık duyuyor. Raporda, Netanyahu hükümetinin özellikle Lübnan'daki askeri varlığını sonlandırmaya niyetli olmadığı ve çatışmaları tırmandırabilecek adımlar atabileceği ifade ediliyor.
ABD'li yetkililer, İsrail'in Lübnan'dan çekilmeyi reddetmesinin anlaşmanın geleceğini tehlikeye sokabileceğini değerlendiriyor. Washington Post'a konuşan bir yetkili, İsrail'in Lübnan topraklarını işgal etmeyi sürdürmesinin yeni bir savaşın önünü açabileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Lübnan'ın bir bölümünü işgal etmeye devam etmek felaket reçetesidir. Tam çekilme olmadan çatışmaların yeniden başlaması neredeyse kaçınılmazdır."
TRUMP-NETANYAHU HATTINDA KRİZ
Habere göre Beyaz Saray ile Tel Aviv arasında son dönemde dikkat çeken bir gerilim yaşanıyor. Başkan Donald Trump, Fransa'da düzenlediği basın toplantısında Netanyahu ile "Lübnan konusunda anlaşmazlık yaşadığını" açıkça dile getirdi.
Trump, İsrail yönetiminin Hizbullah gerekçesiyle gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek, "Hizbullah'tan biri bir binaya girdi diye bütün binayı yıkamazsınız" ifadelerini kullandı.
Washington Post'un haberine göre Trump yönetimi, İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırılarının İran ile varılan mutabakatı çökertebileceğinden endişe ediyor.
ABD RAPORU: NETANYAHU'NUN SİYASİ GELECEĞİ SAVAŞIN SÜRMESİNE BAĞLI
ABD istihbarat raporunda dikkat çeken en önemli değerlendirmelerden biri de Netanyahu'nun iç politikadaki durumu oldu.
Washington Post'un ulaştığı bilgilere göre, sonbaharda yapılması beklenen seçimler öncesinde Netanyahu'nun siyasi geleceğinin büyük ölçüde savaş atmosferinin sürmesine bağlı olduğu değerlendiriliyor.
Raporda, İsrail kamuoyunda Lübnan'dan çekilmenin bir yenilgi olarak görüleceği, bu nedenle Netanyahu'nun çatışmaları sona erdirmek yerine sertlik politikasını sürdürmeyi tercih edebileceği belirtiliyor.
ABD'li istihbarat kaynakları, Netanyahu'nun iç siyasi hesaplarının bölgesel diplomasinin önüne geçebileceği uyarısında bulunuyor.
HİZBULLAH BAHANESİYLE SÜREN SALDIRILAR
İsrail yönetimi saldırılarını Hizbullah tehdidiyle gerekçelendirse de Lübnan'daki tablo çok daha ağır bir insani krize işaret ediyor.
Washington Post'un aktardığı verilere göre İsrail güçleri mart ayından bu yana Lübnan'da 200 mil kareden fazla alanı fiilen kontrol altına aldı. İsrail'in oluşturduğunu açıkladığı "güvenlik bölgesi" nedeniyle bir milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Lübnan makamlarının verilerine göre İsrail saldırılarında mart ayından bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Uluslararası insan hakları kuruluşları ve bölgedeki gözlemciler, saldırıların yalnızca silahlı unsurları değil sivil yerleşimleri de hedef aldığına dikkat çekiyor.