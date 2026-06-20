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ABD istihbaratından Washington yönetimine Netanyahu uyarısı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, ABD istihbarat kurumlarının Trump yönetimini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konusunda uyardığını yazdı. Gazetenin mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Washington'da Netanyahu'nun ABD ile İran arasında sağlanan yeni mutabakatı tehlikeye atabilecek adımlar atmasından ciddi endişe duyuluyor.

ABD istihbaratından Washington yönetimine Netanyahu uyarısı 1

Haberde yer alan bilgilere göre ABD istihbaratı, Netanyahu'nun özellikle Lübnan'daki işgali sürdürme ve Hizbullah'ı gerekçe göstererek saldırıları genişletme eğiliminde olduğunu değerlendiriyor. Bu durumun ise Trump yönetiminin İran ile yürüttüğü diplomatik süreci baltalayabileceği belirtiliyor.

ABD istihbaratından Washington yönetimine Netanyahu uyarısı 2

"ANLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK RİSK NETANYAHU"

Washington Post'un aktardığı istihbarat değerlendirmesine göre İsrail yönetimi, İran ile varılan mutabakatın kendi bölgesel hedeflerini sınırlayacağından rahatsızlık duyuyor. Raporda, Netanyahu hükümetinin özellikle Lübnan'daki askeri varlığını sonlandırmaya niyetli olmadığı ve çatışmaları tırmandırabilecek adımlar atabileceği ifade ediliyor.

ABD'li yetkililer, İsrail'in Lübnan'dan çekilmeyi reddetmesinin anlaşmanın geleceğini tehlikeye sokabileceğini değerlendiriyor. Washington Post'a konuşan bir yetkili, İsrail'in Lübnan topraklarını işgal etmeyi sürdürmesinin yeni bir savaşın önünü açabileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Lübnan'ın bir bölümünü işgal etmeye devam etmek felaket reçetesidir. Tam çekilme olmadan çatışmaların yeniden başlaması neredeyse kaçınılmazdır."

ABD istihbaratından Washington yönetimine Netanyahu uyarısı 3

TRUMP-NETANYAHU HATTINDA KRİZ

Habere göre Beyaz Saray ile Tel Aviv arasında son dönemde dikkat çeken bir gerilim yaşanıyor. Başkan Donald Trump, Fransa'da düzenlediği basın toplantısında Netanyahu ile "Lübnan konusunda anlaşmazlık yaşadığını" açıkça dile getirdi.

Trump, İsrail yönetiminin Hizbullah gerekçesiyle gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek, "Hizbullah'tan biri bir binaya girdi diye bütün binayı yıkamazsınız" ifadelerini kullandı.

Washington Post'un haberine göre Trump yönetimi, İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırılarının İran ile varılan mutabakatı çökertebileceğinden endişe ediyor.

ABD istihbaratından Washington yönetimine Netanyahu uyarısı 4

ABD RAPORU: NETANYAHU'NUN SİYASİ GELECEĞİ SAVAŞIN SÜRMESİNE BAĞLI

ABD istihbarat raporunda dikkat çeken en önemli değerlendirmelerden biri de Netanyahu'nun iç politikadaki durumu oldu.

Washington Post'un ulaştığı bilgilere göre, sonbaharda yapılması beklenen seçimler öncesinde Netanyahu'nun siyasi geleceğinin büyük ölçüde savaş atmosferinin sürmesine bağlı olduğu değerlendiriliyor.

Raporda, İsrail kamuoyunda Lübnan'dan çekilmenin bir yenilgi olarak görüleceği, bu nedenle Netanyahu'nun çatışmaları sona erdirmek yerine sertlik politikasını sürdürmeyi tercih edebileceği belirtiliyor.

ABD'li istihbarat kaynakları, Netanyahu'nun iç siyasi hesaplarının bölgesel diplomasinin önüne geçebileceği uyarısında bulunuyor.

ABD istihbaratından Washington yönetimine Netanyahu uyarısı 5

HİZBULLAH BAHANESİYLE SÜREN SALDIRILAR

İsrail yönetimi saldırılarını Hizbullah tehdidiyle gerekçelendirse de Lübnan'daki tablo çok daha ağır bir insani krize işaret ediyor.

Washington Post'un aktardığı verilere göre İsrail güçleri mart ayından bu yana Lübnan'da 200 mil kareden fazla alanı fiilen kontrol altına aldı. İsrail'in oluşturduğunu açıkladığı "güvenlik bölgesi" nedeniyle bir milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan makamlarının verilerine göre İsrail saldırılarında mart ayından bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları ve bölgedeki gözlemciler, saldırıların yalnızca silahlı unsurları değil sivil yerleşimleri de hedef aldığına dikkat çekiyor.

ABD istihbaratından Washington yönetimine Netanyahu uyarısı 6

KATİL NETANYAHU'DAN GERİ ADIM YOK

Washington Post'un haberine göre Netanyahu ve koalisyon ortakları, Trump yönetiminin baskısına rağmen geri adım atmaya yanaşmıyor. İsrail Başbakanı, Lübnan'daki işgal bölgelerinde "gerektiği sürece kalacaklarını" ilan etti.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok daha sert ifadeler kullandı. Ben Gvir, "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için bin Lübnanlı anne ağlamalı. Tüm Lübnan yanmalı" ifadelerini kullanarak tepkilerin odağı oldu.

ABD istihbaratından Washington yönetimine Netanyahu uyarısı 7

BEYAZ SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Washington yönetimi ise son günlerde İsrail'e yönelik alışılmışın dışında sert mesajlar vermeye başladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İsrail hükümetine açık bir uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Donald Trump şu anda İsrail'e sempati duyan dünyadaki tek güçlü lider olabilir. Eğer ben İsrail hükümetinde olsaydım, elimde kalan tek güçlü müttefiki karşıma almazdım."

Bu açıklama Washington kulislerinde Netanyahu'ya yönelik doğrudan bir mesaj olarak yorumlandı.

ABD istihbaratından Washington yönetimine Netanyahu uyarısı 8

ABD'NİN ELİNDEKİ KOZLAR MASADA

Haberde görüşlerine yer verilen eski ABD Savunma İstihbarat Ajansı analisti Harrison Mann ise Trump yönetiminin isterse İsrail üzerinde ciddi baskı kurabileceğini belirtti.

Mann'a göre Washington;

  • Mühimmat sevkiyatlarını durdurabilir,
  • Jet yakıtı desteğini kesebilir,
  • İstihbarat paylaşımını sınırlandırabilir,
  • İsrail hava sahasını koruyan Amerikan unsurlarını geri çekebilir.

Bu adımların İsrail'in bölgedeki askeri kapasitesini ciddi şekilde etkileyebileceği değerlendiriliyor.

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