Korkutan tablo! "Lassa ateşi" nedeniyle can kaybı 237'ye yükseldi
Batı Afrika ülkesinde halk sağlığını tehdit eden hastalık nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Yıl başından bu yana doğrulanan vaka sayısı 1000'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye yükseldi. Sağlık çalışanlarının da salgından etkilenmesi endişeyi artırdı.
O ülkede halk sağlığını tehdit eden Lassa ateşi nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor.
Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, hastalığın ülkenin 23 eyaletine bağlı 116 yerel yönetim bölgesinde tespit edildiği bildirildi.
1 HAFTADA 17 VAKA
NCDC'nin açıklamasına göre, 20-26 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 17 yeni Lassa ateşi vakası görüldü. Bu süreçte 6 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Böylece ocak ayından bu yana doğrulanan Lassa ateşi vakalarının sayısı 1000'e, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 237'ye yükseldi.
Ülkede Lassa ateşine bağlı vaka ölüm oranının yüzde 23,7'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, hastalık nedeniyle 2026'da 53 sağlık çalışanının da enfekte olduğuna işaret edildi.