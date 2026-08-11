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Korkutan tablo! "Lassa ateşi" nedeniyle can kaybı 237'ye yükseldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Batı Afrika ülkesinde halk sağlığını tehdit eden hastalık nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Yıl başından bu yana doğrulanan vaka sayısı 1000'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye yükseldi. Sağlık çalışanlarının da salgından etkilenmesi endişeyi artırdı.

Korkutan tablo! "Lassa ateşi" nedeniyle can kaybı 237'ye yükseldi 1

O ülkede halk sağlığını tehdit eden Lassa ateşi nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor.

Korkutan tablo! "Lassa ateşi" nedeniyle can kaybı 237'ye yükseldi 2

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, hastalığın ülkenin 23 eyaletine bağlı 116 yerel yönetim bölgesinde tespit edildiği bildirildi.

Korkutan tablo! "Lassa ateşi" nedeniyle can kaybı 237'ye yükseldi 3

1 HAFTADA 17 VAKA

NCDC'nin açıklamasına göre, 20-26 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 17 yeni Lassa ateşi vakası görüldü. Bu süreçte 6 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Korkutan tablo! "Lassa ateşi" nedeniyle can kaybı 237'ye yükseldi 4

Böylece ocak ayından bu yana doğrulanan Lassa ateşi vakalarının sayısı 1000'e, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 237'ye yükseldi.

Korkutan tablo! "Lassa ateşi" nedeniyle can kaybı 237'ye yükseldi 5

Ülkede Lassa ateşine bağlı vaka ölüm oranının yüzde 23,7'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, hastalık nedeniyle 2026'da 53 sağlık çalışanının da enfekte olduğuna işaret edildi.

Korkutan tablo! "Lassa ateşi" nedeniyle can kaybı 237'ye yükseldi 6

Açıklamada, sağlık çalışanları arasındaki enfeksiyonların salgının kontrol altına alınmasında önemli bir sorun olduğunun altı çizilerek, yüksek vaka görülen eyaletlerde görev yapan sağlık çalışanlarının korunması amacıyla 30 günlük plan hazırlandığı bildirildi.

Korkutan tablo! "Lassa ateşi" nedeniyle can kaybı 237'ye yükseldi 7

GEÇEN YIL 190 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Korkutan tablo! "Lassa ateşi" nedeniyle can kaybı 237'ye yükseldi 8

LASSA ATEŞİ NERELERDE GÖRÜLDÜ?

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Korkutan tablo! "Lassa ateşi" nedeniyle can kaybı 237'ye yükseldi 9

LASSA ATEŞİ NASIL BULAŞIR?

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Korkutan tablo! "Lassa ateşi" nedeniyle can kaybı 237'ye yükseldi 10

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

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