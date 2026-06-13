Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı

COOGEE'NİN KARANLIK GEÇMİŞİ

Coogee Plajı, sakin suları nedeniyle ailelerin ve turistlerin en çok tercih ettiği sahillerden biri olarak biliniyor. Ancak bölgenin köpekbalığı saldırılarıyla ilgili dikkat çeken bir geçmişi de bulunuyor.