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Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avustralya'nın en ünlü sahillerinden biri olan Coogee Plajı'nda yaşanan köpekbalığı saldırısı ülkeyi alarma geçirdi. Sydney'nin doğusundaki plajda denize giren 35 yaşındaki bir kadın, kıyıya yalnızca 30 metre mesafedeyken büyük bir köpekbalığının saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesi verirken, bölgedeki plajlar acilen kapatıldı.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 1

Görgü tanıklarının anlattıkları olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 2

Saldırının ardından deniz bir anda kana bulandı. Sahilde bulunanlar, sudan yükselen çığlıkları duyduklarını ve panik içinde kıyıya doğru kaçıştıklarını anlattı. Kadının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı kadın sudan çıkarılırken olay yerinde bulunan doktorlar ve cankurtaranlar, kan kaybını durdurabilmek için uzuvlarına turnike uyguladı.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 3

Yetkililer, kadının kol ve bacaklarında ciddi doku kaybı oluştuğunu ve çok sayıda ameliyat geçirmesinin gerekeceğini açıkladı.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 4

KAHRAMANLIK HİKAYESİ

Saldırı sırasında bölgede antrenman yapan bir paddleboard sporcusu ve cankurtaran, büyük risk alarak yaralı kadına ulaştı.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 5

Görgü tanıklarına göre köpekbalığı saldırının ardından hâlâ bölgede dolaşırken, kurtarma ekipleri kadını bilinç kaybı yaşamaması için sürekli konuşarak kıyıya taşımaya çalıştı. Dakikalar süren mücadele sonunda yaralı kadın sahile çıkarıldı.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 6

PLAJLAR BOŞALTILDI

Olayın ardından alarm durumuna geçen yetkililer, Coogee Plajı'nın yanı sıra çevredeki Clovelly, Bronte ve diğer sahilleri de kapattı.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 7

Polis, sağlık ekipleri ve sahil güvenlik unsurları bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Köpekbalığının türünü ve saldırının nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 8

SON DÖNEMDE SALDIRILAR ARTTI

Coogee'deki saldırı, Avustralya kıyılarında son dönemde artan köpekbalığı vakalarının son halkası oldu.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 9

Yetkililere göre bu olay, Eylül 2025'ten bu yana Sydney çevresinde yaşanan dördüncü ciddi köpekbalığı saldırısı olarak kayıtlara geçti. Bu yılın başlarında yalnızca 48 saat içinde üç kişi köpekbalıklarının saldırısına uğramış, bunlardan biri hayatını kaybetmişti.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 10

Geçtiğimiz günlerde Avustralya'nın farklı bölgelerinde iki zıpkın balıkçısı da ölümcül saldırıların kurbanı olmuştu. Ayrıca Sydney açıklarında geçen yıl yaşanan ölümcül saldırılar, ülkede yeniden "köpekbalığı ağları yeterli mi?" tartışmalarını alevlendirmişti.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 11

COOGEE'NİN KARANLIK GEÇMİŞİ

Coogee Plajı, sakin suları nedeniyle ailelerin ve turistlerin en çok tercih ettiği sahillerden biri olarak biliniyor. Ancak bölgenin köpekbalığı saldırılarıyla ilgili dikkat çeken bir geçmişi de bulunuyor.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 12

Arşiv kayıtlarına göre Coogee'de 1922 yılında peş peşe yaşanan iki ölümcül köpekbalığı saldırısı büyük yankı uyandırmıştı. Son yaşanan olayın ardından bölgenin yüz yılı aşkın süre sonra yeniden benzer bir korkuyla karşı karşıya kaldığı yorumları yapılıyor.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 13

NEDEN ARTIYOR?

Uzmanlar, son yıllarda artan köpekbalığı vakalarının arkasında birden fazla neden bulunduğunu belirtiyor.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 14

Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi, yoğun yağışların besin kaynaklarını kıyıya taşıması ve yaz aylarında denize giren insan sayısındaki artışın köpekbalıklarıyla karşılaşma riskini yükselttiği ifade ediliyor.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 15

Şimdilik Coogee ve çevresindeki plajlar kapalı tutulurken, yetkililer köpekbalığının bölgeden uzaklaştığından emin olana kadar vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 16

İşte olay yerinden görüntüler...

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 17

İşte olay yerinden görüntüler...

Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı 18

İşte olay yerinden görüntüler...

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