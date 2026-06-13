Avustralya'da korku dolu anlar! Köpekbalığı saldırısında kadın ağır yaralandı
Avustralya'nın en ünlü sahillerinden biri olan Coogee Plajı'nda yaşanan köpekbalığı saldırısı ülkeyi alarma geçirdi. Sydney'nin doğusundaki plajda denize giren 35 yaşındaki bir kadın, kıyıya yalnızca 30 metre mesafedeyken büyük bir köpekbalığının saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesi verirken, bölgedeki plajlar acilen kapatıldı.
Görgü tanıklarının anlattıkları olayın dehşetini gözler önüne serdi.
Saldırının ardından deniz bir anda kana bulandı. Sahilde bulunanlar, sudan yükselen çığlıkları duyduklarını ve panik içinde kıyıya doğru kaçıştıklarını anlattı. Kadının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı kadın sudan çıkarılırken olay yerinde bulunan doktorlar ve cankurtaranlar, kan kaybını durdurabilmek için uzuvlarına turnike uyguladı.
Yetkililer, kadının kol ve bacaklarında ciddi doku kaybı oluştuğunu ve çok sayıda ameliyat geçirmesinin gerekeceğini açıkladı.
KAHRAMANLIK HİKAYESİ
Saldırı sırasında bölgede antrenman yapan bir paddleboard sporcusu ve cankurtaran, büyük risk alarak yaralı kadına ulaştı.
Görgü tanıklarına göre köpekbalığı saldırının ardından hâlâ bölgede dolaşırken, kurtarma ekipleri kadını bilinç kaybı yaşamaması için sürekli konuşarak kıyıya taşımaya çalıştı. Dakikalar süren mücadele sonunda yaralı kadın sahile çıkarıldı.