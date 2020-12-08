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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İşte insanlığı bekleyen yeni felaket! 2040 yılında kar yağmayabilir! Dünyayı dehşete düşüren açıklama İşte insanlığı bekleyen yeni felaket! 2040 yılında kar yağmayabilir! Dünyayı dehşete düşüren açıklama Küresel çapta bir tehlike oluşturan iklim değişikliği, önümüzdeki yıllarda insanlık için bir felakete dönüşebilir. İngiltere'nin meteoroloji birimi Met Office, yaptığı analizlere göre 2040 yılından itibaren ülkenin pek çok bölgesine iklim değişikliği nedeniyle kar yağmayacağı uyarısında bulundu. Giriş Tarihi: 08.12.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 12:55 Son yıllarda etkili olan iklim değişikliği çevresel, sosyal ve ekonomik tehditlerden biri haline geldi. İngiltere’nin meteoroloji dairesi Met Office tarafından çarpıcı bir analiz yayınladı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Analize göre, 2040 yılından itibaren ülkenin pek çok bölgesine iklim değişikliği nedeniyle kar yağmayacağı açıklandı.
Analiz 2040'lı yıllarda güney İngiltere'nin çoğunun artık sıfırın altında sıcaklıklara ulaşamayacağını ön görürken, 2060'lı yıllarda da yalnızca kuzey İskoçya ve yüksek bölgelerin soğuk günler yaşayacağı belirtildi.
İKARBON EMİSYONLARININ AZALTILMASI VURGUSU İklim değişikliği tahminlerini inceleyen Met Office Dairesi'nde görevli kıdemli bilim insanı Dr. Lizzie Kendon'a göre analiz, karbon emisyonlarının hızlandırılmasına dayanıyor.
NTV'nin haberine göre; Bu yüzyılın sonunda, en yüksek rakımdaki bölgeler dışında çok fazla karın tamamen kaybolacağını söylüyor. Met Office'e göre, karbon emisyonları dünya çapında önemli ölçüde azaltılırsa, bu değişikliklerin yoğunluğu ve şiddeti de azalacak.