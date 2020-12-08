İşte insanlığı bekleyen yeni felaket! 2040 yılında kar yağmayabilir! Dünyayı dehşete düşüren açıklama

Küresel çapta bir tehlike oluşturan iklim değişikliği, önümüzdeki yıllarda insanlık için bir felakete dönüşebilir. İngiltere'nin meteoroloji birimi Met Office, yaptığı analizlere göre 2040 yılından itibaren ülkenin pek çok bölgesine iklim değişikliği nedeniyle kar yağmayacağı uyarısında bulundu.