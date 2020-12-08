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Dünya bu olayı konuşuyor! Kadın boksör kocasını döve döve öldürdü

Brezilyalı eski şampiyon boksör Viviane Obenauf, 61 yaşındaki kocasını ölene kadar dövdüğü şüphesiyle tutuklandı. Adamın "keskin olmayan bir cisimle" dövülmesi nedeniyle aldığı yaralar yüzünden öldüğü belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 11:13
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Dünya bu olayı konuşuyor! Kadın boksör kocasını döve döve öldürdü

Brezilyalı eski şampiyon boksör Viviane Obenauf, kocasını ölene kadar dövdüğü şüphesiyle tutuklandı.

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Dünya bu olayı konuşuyor! Kadın boksör kocasını döve döve öldürdü

Daily Star gazetesi Obenauf'un "ocak ayında evlendiği zengin eşini öldürdüğü suçlamasıyla" İsviçre'de gözaltına alındığını yazdı.

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Dünya bu olayı konuşuyor! Kadın boksör kocasını döve döve öldürdü

Eşini paylaştıkları dairede "keskin olmayan bir cisimle" döverek öldürmekle itham edilen 34 yaşındaki Obenauf'un soruşturma sırasında tutuklu kalacağı kaydedildi.

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Dünya bu olayı konuşuyor! Kadın boksör kocasını döve döve öldürdü

Polis yetkilileri, İsviçre yasaları uyarınca gizlilik gereği tam ismi verilmeyip kendisinden yalnızca "Thomas" adıyla bahsedilen kişinin büyük çaplı yaralanmanın ardından hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Dünya bu olayı konuşuyor! Kadın boksör kocasını döve döve öldürdü

Polis ekiplerinin Obernauf'a ait bir spor salonunda ve çiftin dairesinde arama yaptığı belirtildi.