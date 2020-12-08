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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünya bu olayı konuşuyor! Kadın boksör kocasını döve döve öldürdü Dünya bu olayı konuşuyor! Kadın boksör kocasını döve döve öldürdü Brezilyalı eski şampiyon boksör Viviane Obenauf, 61 yaşındaki kocasını ölene kadar dövdüğü şüphesiyle tutuklandı. Adamın "keskin olmayan bir cisimle" dövülmesi nedeniyle aldığı yaralar yüzünden öldüğü belirtiliyor. Giriş Tarihi: 08.12.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 11:13
Brezilyalı eski şampiyon boksör Viviane Obenauf, kocasını ölene kadar dövdüğü şüphesiyle tutuklandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daily Star gazetesi Obenauf'un "ocak ayında evlendiği zengin eşini öldürdüğü suçlamasıyla" İsviçre'de gözaltına alındığını yazdı.
Eşini paylaştıkları dairede "keskin olmayan bir cisimle" döverek öldürmekle itham edilen 34 yaşındaki Obenauf'un soruşturma sırasında tutuklu kalacağı kaydedildi.
Polis yetkilileri, İsviçre yasaları uyarınca gizlilik gereği tam ismi verilmeyip kendisinden yalnızca "Thomas" adıyla bahsedilen kişinin büyük çaplı yaralanmanın ardından hayatını kaybettiğini bildirdi.
Polis ekiplerinin Obernauf'a ait bir spor salonunda ve çiftin dairesinde arama yaptığı belirtildi.