Dünya bu olayı konuşuyor! Kadın boksör kocasını döve döve öldürdü

Brezilyalı eski şampiyon boksör Viviane Obenauf, 61 yaşındaki kocasını ölene kadar dövdüğü şüphesiyle tutuklandı. Adamın "keskin olmayan bir cisimle" dövülmesi nedeniyle aldığı yaralar yüzünden öldüğü belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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