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Rusya'da dünyaya korku salan hamle! Hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı

Tüm cephelerde askeri tatbikatlarını sürdüren Rusya, son hamlesiyle korku saldı. Dünya basınının anbean takip ettiği Rusya, Suriye'deki Hmeymim hava üssüne hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı. Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 16:49
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Rusya’da dünyaya korku salan hamle! Hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de yapılacak tatbikat için Suriye'deki Hmeymim hava üssüne, hipersonik füzelerle donatılmış MiG-31K ve Tu-22M3 savaş uçaklarının konuşlandırıldığını açıkladı.

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Rusya’da dünyaya korku salan hamle! Hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kinjal" hipersonik füzesiyle donatılmış uzun menzilli MiG-31K ve Tu-22M3 savaş uçaklarının Hmeymim'de konuşlandırıldığını belirtildi.

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Rusya’da dünyaya korku salan hamle! Hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı

Açıklamada, uçakların, Akdeniz'de yapılacak askeri tatbikata katılacağı bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.

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Rusya’da dünyaya korku salan hamle! Hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı

Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu.

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Rusya’da dünyaya korku salan hamle! Hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı

ABD MERKEZLİ DERGİDEN FLAŞ İTİRAF! DÜNYADA BÖYLESİ YOK

ABD merkezli askeri dergi The National Interest, Rusya'nın Kinjal (Hançer) hipersonik füze sistemlerinin dünyada benzerleri bulunmadığını yazdı.