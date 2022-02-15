Rusya'da dünyaya korku salan hamle! Hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı

Tüm cephelerde askeri tatbikatlarını sürdüren Rusya, son hamlesiyle korku saldı. Dünya basınının anbean takip ettiği Rusya, Suriye'deki Hmeymim hava üssüne hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı. Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu.