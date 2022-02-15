15 Şubat 2022, Salı
Rusya'da dünyaya korku salan hamle! Hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı
Tüm cephelerde askeri tatbikatlarını sürdüren Rusya, son hamlesiyle korku saldı. Dünya basınının anbean takip ettiği Rusya, Suriye'deki Hmeymim hava üssüne hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı. Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu.
Giriş Tarihi: 15.02.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 16:49
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