Rusya-Ukrayna gerilimi | Ortalığı karıştıracak iddia: Rusya 'sahte bayrak operasyonu' düzenliyor! Kaçış başladı: 11 ülke tahliyelere başladı
Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon düşmek bilmiyor. Tarafların birbirleriyle yaptıkları görüşmelerden bir sonuç çıkmazken, geçtiğimiz günlerde Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde de bir karara varılamadı. Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray ve Kremlin'den açıklamalar peş peşe geldi. İsrail basını da Washington'ın Tel Aviv yönetimine işgale ilişkin tarih paylaştığını yazarken olası işgale karşı Ukrayna'dan kaçış da başladı. Öte yandan AFP, Karadeniz'e açılan savaş gemilerinden ilk fotoğrafları dünyaya servis etti. Son dakika bilgisine göre Rusya'nın Ukrayna'yı "her an" işgal edebileceğini iddia eden ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde "bahane" olarak sahte bir operasyon tehdidini dillendirebileceğini söyledi.
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