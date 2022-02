Rusya-Ukrayna gerilimi | Ortalığı karıştıracak iddia: Rusya ’sahte bayrak operasyonu’ düzenliyor! Kaçış başladı: 11 ülke tahliyelere başladı

ABD'nin Rus ordusunun Ukrayna işgalinin her an başlayabileceğini duyurması dünyayı alt üst etti.

Amerikan CNN kanalına konuşan ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD yönetiminin, Ukrayna'nın bu hafta içinde Rusya tarafından "her an" işgal edilebileceğine inandığını, askeri bir saldırının muhtemelen füze ve bomba saldırılarıyla başlayacağını, bununla birlikte diplomasinin galip gelebileceğine dair umudunu hala koruduğunu belirtti.

Sullivan, ABD kanadında, Rus kuvvetlerinin "güçlerini oluşturma ve yerinde manevra yapma biçimlerinin" 20 Şubat'ta sona erecek Pekin Kış Olimpiyatları'nın bitiminden önce bir işgal girişiminde bulunabileceği beklentisini oluşturduğunu ifade etti.