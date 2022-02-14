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Haberler Galeri Rusya-Ukrayna gerilimi | Ortalığı karıştıracak iddia: Rusya 'sahte bayrak operasyonu' düzenliyor! Kaçış başladı: 11 ülke tahliyelere başladı

Rusya-Ukrayna gerilimi | Ortalığı karıştıracak iddia: Rusya 'sahte bayrak operasyonu' düzenliyor! Kaçış başladı: 11 ülke tahliyelere başladı

Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon düşmek bilmiyor. Tarafların birbirleriyle yaptıkları görüşmelerden bir sonuç çıkmazken, geçtiğimiz günlerde Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde de bir karara varılamadı. Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray ve Kremlin'den açıklamalar peş peşe geldi. İsrail basını da Washington'ın Tel Aviv yönetimine işgale ilişkin tarih paylaştığını yazarken olası işgale karşı Ukrayna'dan kaçış da başladı. Öte yandan AFP, Karadeniz'e açılan savaş gemilerinden ilk fotoğrafları dünyaya servis etti. Son dakika bilgisine göre Rusya'nın Ukrayna'yı "her an" işgal edebileceğini iddia eden ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde "bahane" olarak sahte bir operasyon tehdidini dillendirebileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 14.02.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 12:40
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Rusya-Ukrayna gerilimi | Ortalığı karıştıracak iddia: Rusya ’sahte bayrak operasyonu’ düzenliyor! Kaçış başladı: 11 ülke tahliyelere başladı

ABD'nin Rus ordusunun Ukrayna işgalinin her an başlayabileceğini duyurması dünyayı alt üst etti.
Amerikan CNN kanalına konuşan ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD yönetiminin, Ukrayna'nın bu hafta içinde Rusya tarafından "her an" işgal edilebileceğine inandığını, askeri bir saldırının muhtemelen füze ve bomba saldırılarıyla başlayacağını, bununla birlikte diplomasinin galip gelebileceğine dair umudunu hala koruduğunu belirtti.

Sullivan, ABD kanadında, Rus kuvvetlerinin "güçlerini oluşturma ve yerinde manevra yapma biçimlerinin" 20 Şubat'ta sona erecek Pekin Kış Olimpiyatları'nın bitiminden önce bir işgal girişiminde bulunabileceği beklentisini oluşturduğunu ifade etti.

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Rusya-Ukrayna gerilimi | Ortalığı karıştıracak iddia: Rusya ’sahte bayrak operasyonu’ düzenliyor! Kaçış başladı: 11 ülke tahliyelere başladı

SAHTE BAYRAK OPERASYONU

İstihbari bilgilerinin aktif bir planlama olduğunu gösterdiğini ve bunu sadece ABD'nin söylemediğini aktaran Sullivan, "Diplomasi üzerinde çalışmaya devam etmeye hazırız, ancak biz Rusya'nın ilerlemesi durumunda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birleşik ve kararlı bir şekilde yanıt vermeye de hazırız." dedi.

Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde "bahane" olarak sahte bir operasyon tehdidini dillendirebileceğini söyledi.

Jake Sullivan, 11 Şubat'ta, Ukrayna'daki Amerikalıları ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarmış ve askeri harekatın sivilleri öldürebilecek bir hava bombardımanıyla başlayabileceğini söylemişti.

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Rusya-Ukrayna gerilimi | Ortalığı karıştıracak iddia: Rusya ’sahte bayrak operasyonu’ düzenliyor! Kaçış başladı: 11 ülke tahliyelere başladı

UKRAYNA'DAN KAÇIŞ BAŞLADI

Rus Ria yayın organı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki diplomatların şehirden ayrılmaya başladığını bildiriyor.

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Rusya-Ukrayna gerilimi | Ortalığı karıştıracak iddia: Rusya ’sahte bayrak operasyonu’ düzenliyor! Kaçış başladı: 11 ülke tahliyelere başladı

Moskova yönetiminin Kiev'deki diplomatlarını tahliye ettiğini aktaran Ria, kararın nedeni olarak Batılı ülkelerin Ukrayna'da giriştiği hazırlıkları gösterdi.

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Rusya-Ukrayna gerilimi | Ortalığı karıştıracak iddia: Rusya ’sahte bayrak operasyonu’ düzenliyor! Kaçış başladı: 11 ülke tahliyelere başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cumartesi günü öğle saatlerinde tahliyeleri resmen açıkladı. Bakanlık sözcüsü Maria Zaharova, büyükelçiliklerin açık kalacağını ancak personel sayısının azaltılacağını söyledi.