Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi 2024: TSK Zirveye Ulaşıyor! Almanya, Fransa, İran, İsrail...

Global Firepower tarafından yapılan 2024 yılı araştırması, dünyanın en güçlü ordularını belirleyen bir liste ortaya koydu. Araştırma, ülkelerin teknolojik kapasitelerinden askeri birimlerin miktarına, mali durumlarından lojistik yeteneklerine kadar 60'tan fazla faktörü değerlendirerek kapsamlı bir analiz sunuyor. Bu yılki listede Türkiye, üç sıra yükselerek dikkate değer bir başarı elde etti. Bu sonuçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası alanda giderek daha etkin bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.