21 Mayıs 2024, Salı
Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi 2024: TSK Zirveye Ulaşıyor! Almanya, Fransa, İran, İsrail...
Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi. ABD merkezli askeri istatistik sitesi Global Firepower, 2024'ün listesini kamuoyuyla paylaştı. Türk ordusunun başarısı bir kez daha ortaya konarak onaylandı. Özellikle yerli ve milli projelerin artmasıyla birlikte Türkiye, askeri alanda gücünü daha da artırdı ve dünya devlerini geride bıraktı. Global Firepower'ın raporu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sıralamasını net bir şekilde ortaya koydu. İşte, Mehmetçik'in bu sıralamadaki yerine dair detaylar...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 09:11
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