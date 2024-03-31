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İsrail saldırıları altındaki Gazzeliler, bir yudum su içebilmek için uzun saatler kuyrukta bekliyor

İsrail saldırıları altındaki Filistinliler, Gazze Şeridi'nde içme suyu edinmekte zorluk çekerken, sıcaklıkların artmasıyla birlikte suya olan ihtiyaç da dramatik bir şekilde artıyor.

Giriş Tarihi: 31.03.2024 09:52
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İsrail saldırıları altındaki Gazzeliler, bir yudum su içebilmek için uzun saatler kuyrukta bekliyor

Gazze Şeridi'ndeki su krizi, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden yıkıcı İsrail savaşının ışığında her geçen gün derinleşiyor.

İsrail'in saldırıların başında aldığı elektrik, su ve yakıt kesintisi kararı sonucunda Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon Filistinli, içme suyu sıkıntısı nedeniyle susuzluk kriziyle karşı karşıya kaldı.

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İsrail saldırıları altındaki Gazzeliler, bir yudum su içebilmek için uzun saatler kuyrukta bekliyor

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği Koordinatörü Husni Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki belediyelerin, yakıtın tükenmesi ve İsrail'in su tesislerini hedef alması nedeniyle yer altı kuyularından Filistinlilerin evlerine su pompalamakta büyük zorluklar yaşadığını belirtti.

"İsrail, yıkıcı savaşının bir parçası olarak Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinde, özellikle de kuzey kesiminde Filistinlileri aç ve susuz bırakma politikasını bilinçli olarak uyguluyor." diyen Muhenna, kuzeyde kişi başına düşen su payının İsrail saldırıları öncesinde günde 90 litre yerine iki litreye düştüğünü, bunun da özellikle ramazan ayında ve artan sıcaklıklarla birlikte vatandaşların sıkıntısını daha da artırdığını söyledi.

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İsrail saldırıları altındaki Gazzeliler, bir yudum su içebilmek için uzun saatler kuyrukta bekliyor

Muhenna, Gazze Şeridi'ndeki açlık ve susuzluk krizinin hızlanacağı konusunda uyarıda bulunarak, bu krizin daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olacağından endişe duyduklarını ifade etti.

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İsrail saldırıları altındaki Gazzeliler, bir yudum su içebilmek için uzun saatler kuyrukta bekliyor

UZUN KUYRUKLAR

Filistinliler, günlük ihtiyaçlarını zar zor karşılayan plastik "galonları" doldurmak için halen minimum düzeyde çalışan tuzlu su dolum yerlerine ve tuzdan arındırma tesislerine akın ediyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden Refah kentine göç etmek zorunda kalan Filistinli Semar Zurayd, sınırlı miktarda tuz ve tatlı su temini konusunda her gün yaşadıkları acıları AA muhabirine anlattı.

Zurayd, bir "galon" içilebilir su elde edebilmek için sabahın erken vakitlerinde saatlerce uzun kuyruklarda beklemek gerektiğini dile getirdi.

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İsrail saldırıları altındaki Gazzeliler, bir yudum su içebilmek için uzun saatler kuyrukta bekliyor

"NORMAL ŞARTLARDA ÇEYREK DOLARA OLAN SU 5 DOLARA ALINIYOR"

Uzun süre beklemenin ardından bazı zamanlarda suya ulaşamadıklarını söyleyen Zurayd, şunları aktardı:

"Bir galon suyu doldurmayı başaramazsak, normal koşullarda çeyrek doların altında olan 1.5 litrelik suyu 5 dolara kadar yüksek bir fiyata satın almak zorunda kalıyoruz. Bu durumlarda da su tüketimimizi ciddi oranda azaltmak zorunda kalıyoruz."