23 Mayıs 2022, Pazartesi
Pakistan'daki feci uçak kazasında sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!
99 kişiyi taşıyan Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) yolcu uçağı geçen yıl Mayıs ayında Karaçi'ye düşmüştü. Feci kazada 97 kişi hayatını kaybetti. O kazadan son dakika da koltuk değişimiyle sağ kurtulan Zafar Masud, kazadan bu yana yolcu güvenliğini artırmak için ulusal çapta hiçbir önlem alınmadığından şikayet etti.
Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 13:58
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Sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!
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Sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!
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Sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!
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Sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!
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Sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!