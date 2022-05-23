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Pakistan'daki feci uçak kazasında sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!

99 kişiyi taşıyan Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) yolcu uçağı geçen yıl Mayıs ayında Karaçi'ye düşmüştü. Feci kazada 97 kişi hayatını kaybetti. O kazadan son dakika da koltuk değişimiyle sağ kurtulan Zafar Masud, kazadan bu yana yolcu güvenliğini artırmak için ulusal çapta hiçbir önlem alınmadığından şikayet etti.

Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 13:58
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Sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!
Sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!

Olay sonrası görgü tanıkları, iki motorunu kaybeden uçağın Cinnah Uluslararası Havalimanı'nı iki veya üç kez daire içine aldığını ve ardından birkaç binayı yıktığını ifade etti. Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait yolcu uçağı, pist boyunca yüksek hızda sıyırıp geçtiği yerde durdurulan bir inişin ardından Karaçi'de bir yerleşim bölgesinde düştü.

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Sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!
Sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!

KOLTUĞUNU DEĞİŞTİRDİ HAYATTA KALDI

97 kişinin öldüğünü kazadan sağ çıkan iki kişiden biri olan Pencap Bankası (BOP) Başkanı Zafar Masud, ölümden şanslı kaçışını, o korkunç günde pencere kenarındaki bir yerden koridordaki bir koltukla değiştirme kararına borçlu olduğunu söyledi. Kaderin trajik bir cilvesiyle, koltuğunu değiştirdiği yolcu, yıkıcı olayda hayatını kaybeden birçok kişiden biriydi.

Zafar, Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Hayatta kalmamda o koltuğun konumunun çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum" dedi.

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Sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!
Sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!

ULUSAL ÇAPTA ÖNLEMLER ALINMADI

Bununla birlikte Masud, o zamandan beri yolcu güvenliğini artırmak için ulusal düzeyde hiçbir şeyin değişmediğinden şikayet etti.

Masud, "İç hatlardaki uçuş standartlarını uluslararası standartlarla aynı seviyeye getirmemiz, kazaları ve sonrasındaki durumları ele almak için standart prosedürleri uygulamamız gerektiğine inanıyorum. Daha iyi güvenlik standartları sağlamak için tüm ekosistemin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

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Sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!
Sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!

KENDİSİ HAREKETE GEÇTİ

Bunu başarmak için Masud, yolcu güvenliği üzerinde çalışmaya adanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurmaya karar verdiğini duyurdu:

"Vakıf iki ana işleve hizmet edecek. Bunlardan ilki, B sivil toplumda yolcu güvenliği ve hakları konusunda farkındalık yaratmaya çalışmak. İkincisi ise standart ve düzenlemeleri iyileştirmek, gerekli mevzuat değişikliğini sağlamak."

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Sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!
Sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!

SUÇLULUK DUYGUSU

Diğer taraftan, trajik uçak kazasından bir yıl sonra Masud, ruh sağlığı açısından iyileşmeye çalışırken, görünenlerin ötesinde başka komplikasyonlar keşfettiğini söyledi.

Masud, "Hayatta kalmanın suçluluk duygusuna kapıldığımı fark ettim. Diğer kurtulanlarla veya kurbanların aileleri ile görüşmeye cesaret edemedim. Cenazelere katılmak için çabaladım, merhumların ailelerinin sevdiklerine değilken neden bana bir mucize verildiğini merak etmesi gerektiğini düşünmeden.

Bu muhtemelen hayatımın hala büyük bir çabayla boğuştuğum en zor aşaması. Bu, kazadan önce belirsiz olan belirli düşüncelerin pekiştirilmesi ile hayat değiştiren bir deneyimdi. Artık hayatta neyin önemli olup neyin olmadığına dair makul bir netliğe sahibim ve bu, son bir yıldaki olayın temel sonucu" dedi.