Pakistan'daki feci uçak kazasında sadece iki kişi kurtuldu! 97 kişi hayatını kaybetti!

KOLTUĞUNU DEĞİŞTİRDİ HAYATTA KALDI

97 kişinin öldüğünü kazadan sağ çıkan iki kişiden biri olan Pencap Bankası (BOP) Başkanı Zafar Masud, ölümden şanslı kaçışını, o korkunç günde pencere kenarındaki bir yerden koridordaki bir koltukla değiştirme kararına borçlu olduğunu söyledi. Kaderin trajik bir cilvesiyle, koltuğunu değiştirdiği yolcu, yıkıcı olayda hayatını kaybeden birçok kişiden biriydi.

Zafar, Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Hayatta kalmamda o koltuğun konumunun çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum" dedi.