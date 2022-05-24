İngiltere'yi karıştıran parti! Boris Johnson'ın fotoğrafları basına sızdı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin kapanma döneminde koronavirüs kısıtlamalarını delerek başbakanlık konutunda eğlencelere katılarak büyük bir skandala imza atmıştı. Tartışmalar devam ederken Başbakan Boris Johnson'ın söz konusu partilerden birinde çekilmiş bazı fotoğrafları basına sızdı.
Giriş Tarihi: 24.05.2022
09:19
İngiliz televizyon kanalı ITV tarafından yayınlanan dört fotoğrafta Johnson, Downing Street'teki başbakanlık ofisinde düzenlenen bir etkinlikte kadeh kaldırırken görüntülendi.
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Londra Metropolitan Polis Teşkilatı (Met), içkili partilere ilişkin soruşturmasını 20 Mayıs'ta tamamlamış, sekiz farklı tarihte düzenlenen etkinlikler kapsamında toplamda 83 kişiye 126 adet ceza kesildiğini duyurmuştu.
Ancak Başbakanlık Ofisi, Johnson'ın soruşturma sonucunda yeni cezalar almayacağını bildirmişti.
Geçtiğimiz hafta ceza almamasına rağmen, partilere katıldığını gösteren yeni fotoğraflarının yayınlanması Johnson üzerindeki siyasi baskıyı da artırıyor.
ITV, yayınlanan fotoğrafların 13 Kasım 2020'de Başbakan İletişim Direktörü Lee Cain için düzenlenen veda etkinliğinde çekildiğini söyledi.
BBC'ye yapılan açıklamada, en az bir kişiye söz konusu partiye katıldığı için ceza verildiği söylendi. Ancak bu kişi Başbakan Johnson değil.
Bu durum, muhafelet partileri tarafından tepkiyle karşılanırken, Met ise soruşturma neticesinde Johnson'ın neden cezalandırılmadığı noktasında sorularla karşı karşıya.
Başbakan, Haziran 2020'de Başbakanlık Konutu'nda eşi Carrie Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak ile birlikte kendisi için düzenlenen doğum günü partisine katıldığı ve bu nedenle Covid-19 pandemisinde uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından para cezasına çarptırılmıştı.
Kamuoyu tarafından "partygate" olarak anılan bu etkinliklerden altısına katıldığı bildirilen Johnson'a, Met soruşturmasının ardından yeni bir ceza daha verilmesi bekleniyordu.