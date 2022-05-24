İngiltere’yi karıştıran parti! Boris Johnson’ın fotoğrafları basına sızdı

BBC'ye yapılan açıklamada, en az bir kişiye söz konusu partiye katıldığı için ceza verildiği söylendi. Ancak bu kişi Başbakan Johnson değil.

Bu durum, muhafelet partileri tarafından tepkiyle karşılanırken, Met ise soruşturma neticesinde Johnson'ın neden cezalandırılmadığı noktasında sorularla karşı karşıya.