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Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı niye düştü? Yunanistan'da acil durum ilan edildi | Evlerinizden çıkmayın uyarısı
Yunanistan'ın kuzeyinde Kavala kenti yakınlarında bir kargo uçağı düştü. Uçakta tehlikeli madde taşındığı endişesiyle, bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları söylendi. Düşen tehlikeli madde yüklü Ukrayna kargo uçağı ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. Uçağın Yunan hava sahasında geçirdiği son 38 dakika mercek altında.