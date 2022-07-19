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Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı niye düştü? Yunanistan'da acil durum ilan edildi | Evlerinizden çıkmayın uyarısı

Yunanistan'ın kuzeyinde Kavala kenti yakınlarında bir kargo uçağı düştü. Uçakta tehlikeli madde taşındığı endişesiyle, bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları söylendi. Düşen tehlikeli madde yüklü Ukrayna kargo uçağı ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. Uçağın Yunan hava sahasında geçirdiği son 38 dakika mercek altında.

Giriş Tarihi: 19.07.2022 08:23
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Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı niye düştü? Yunanistan’da acil durum ilan edildi | Evlerinizden çıkmayın uyarısı

Ukraynalı "Meridian" nakliye şirketine ait ve ilk uçuşunu 1971'te yapan "Antonov AN-12" tipi kargo uçağının, 8 mürettebatı ve 11.5 ton 'tehlikeli madde' yükü ile Yunanistan'ın Kavala şehrinin kırsal Paleohori bölgesine düşmesinin yankıları sürüyor.

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Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı niye düştü? Yunanistan’da acil durum ilan edildi | Evlerinizden çıkmayın uyarısı

Hürriyet'in haberine göre: Olayın nedeninin uçağın Yunan hava sahasında uçtuğu 38 dakikalık rotasında gizli olduğu üzerinde duruluyor. Ayrıca, uçağın yükü ile ilgili de Atina'da ciddi şüpheler dile getirildi.

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Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı niye düştü? Yunanistan’da acil durum ilan edildi | Evlerinizden çıkmayın uyarısı

ATİNA'DAN NOTA

Yunan Dışişleri Bakanlığı hem Sırp hem Ukrayna makamlarından uçağın taşıdığı yük ile ilgili önceden neden detaylı bilgi verilmediği konusunda izahat isteneceğini açıklarken, Yunanistan, Belgrat ve Kiev'e protesto notası verdi.

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Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı niye düştü? Yunanistan’da acil durum ilan edildi | Evlerinizden çıkmayın uyarısı

Yunan Sivil Havacılık Teşkilâtı'ndan (YPA) yapılan açıklamaya göre Sırbistan'ın Niş şehrinin Büyük Konstantin Havaalanı'ndan geçen cumartesi gecesi saat 21.36'da havalanan uçak, saat 22.09'da Yunan hava sahasına girdi ve saat 22.47'de radarlardan kayboldu.

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Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı niye düştü? Yunanistan’da acil durum ilan edildi | Evlerinizden çıkmayın uyarısı

MOTORDA YANGIN

Pilot, bu 38 dakikalık süre içinde saat 22.37'de YPA'ya uçakta sorun çıktığını ve Niş'e geri döneceğini bildirdi. 22.42'de ise "4 numaralı motorda yangın" diyerek acil durum cağrısı (May Day) yaptı.