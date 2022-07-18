18 Temmuz 2022, Pazartesi
Görüntüler ABD’den… Sosyal medya korku filmlerini aratmayan 32 saniyeyi konuşuyor! Yaratık mı hırsız mı?
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan tuhaf görüntü sosyal medyada viral oldu. Hareket eden gizemli solgun bir figürü yansıtan ve sosyal medyada Kentucky eyaletinin Morehead bölgesi etrafında kayda alındığı belirtilen bu görüntüler, pek çok insanı meraklandırdı.
Giriş Tarihi: 18.07.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 15:44
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