Görüntüler ABD’den… Sosyal medya korku filmlerini aratmayan 32 saniyeyi konuşuyor! Yaratık mı hırsız mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan tuhaf görüntü sosyal medyada viral oldu. Hareket eden gizemli solgun bir figürü yansıtan ve sosyal medyada Kentucky eyaletinin Morehead bölgesi etrafında kayda alındığı belirtilen bu görüntüler, pek çok insanı meraklandırdı.