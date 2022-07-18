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Görüntüler ABD’den… Sosyal medya korku filmlerini aratmayan 32 saniyeyi konuşuyor! Yaratık mı hırsız mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan tuhaf görüntü sosyal medyada viral oldu. Hareket eden gizemli solgun bir figürü yansıtan ve sosyal medyada Kentucky eyaletinin Morehead bölgesi etrafında kayda alındığı belirtilen bu görüntüler, pek çok insanı meraklandırdı.

Giriş Tarihi: 18.07.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 15:44
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Görüntüler ABD’den… Sosyal medya korku filmlerini aratmayan 32 saniyeyi konuşuyor! Yaratık mı hırsız mı?

Sosyal medya Amerika'da bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri konuşuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görüntüler ABD’den… Sosyal medya korku filmlerini aratmayan 32 saniyeyi konuşuyor! Yaratık mı hırsız mı?

Solgun bir yaratığı anımsatan bir figürü gösteren bu görüntüler, seyredenleri şaşkına çevirdi.

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Görüntüler ABD’den… Sosyal medya korku filmlerini aratmayan 32 saniyeyi konuşuyor! Yaratık mı hırsız mı?

Pek çok insan, bu merak uyandıran figürün ne olabileceğini tartışırken sır perdesi hala kaldırılamadı.

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Görüntüler ABD’den… Sosyal medya korku filmlerini aratmayan 32 saniyeyi konuşuyor! Yaratık mı hırsız mı?

''YÜZÜNÜ GÖREBİLİYORSUNUZ''

33 saniyelik videoda solgun, uzun boylu ve kambur görünümlü insana benzer bir figürün bir evin arka bahçesinin yakınlarında, ev sahibinin arabasına yaklaşırken dikkatli bir şekilde ilerlediği ve etrafa baktığı görülüyor.

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Görüntüler ABD’den… Sosyal medya korku filmlerini aratmayan 32 saniyeyi konuşuyor! Yaratık mı hırsız mı?

Kayda alan kişinin ise kayıt esnasında, ''Yüzünü görebiliyorsunuz'' dediği duyuluyor.