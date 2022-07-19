19 Temmuz 2022, Salı
İngiltere'de sıcaklar asfalt eritti! Kırmızı alarm sonrası İngiltere'de yaşam şartları zorlaştı
İngiltere'deki sıcaklık uyarıları devam ederken, yaşananlar milyonları şaşkına çevirdi. Meydana gelen yangınlar, araçların yolda kalmasına bir de asfalt erimesi eklendi. Aşırı sıcaklık nedeniyle Luton Havalimanı'ndaki pistlerin zarar görmesiyle birlikte, Manchester yolundaki bazı asfaltların eridiği görüldü.
Giriş Tarihi: 19.07.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 11:35
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