İngiltere'de sıcaklar asfalt eritti! Kırmızı alarm sonrası İngiltere'de yaşam şartları zorlaştı

İngiltere'deki sıcaklık uyarıları devam ederken, yaşananlar milyonları şaşkına çevirdi. Meydana gelen yangınlar, araçların yolda kalmasına bir de asfalt erimesi eklendi. Aşırı sıcaklık nedeniyle Luton Havalimanı'ndaki pistlerin zarar görmesiyle birlikte, Manchester yolundaki bazı asfaltların eridiği görüldü.