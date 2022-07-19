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İngiltere'de sıcaklar asfalt eritti! Kırmızı alarm sonrası İngiltere'de yaşam şartları zorlaştı

İngiltere'deki sıcaklık uyarıları devam ederken, yaşananlar milyonları şaşkına çevirdi. Meydana gelen yangınlar, araçların yolda kalmasına bir de asfalt erimesi eklendi. Aşırı sıcaklık nedeniyle Luton Havalimanı'ndaki pistlerin zarar görmesiyle birlikte, Manchester yolundaki bazı asfaltların eridiği görüldü.

Giriş Tarihi: 19.07.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 11:35
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İngiltere’de sıcaklar asfalt eritti! Kırmızı alarm sonrası İngiltere’de yaşam şartları zorlaştı

İngiltere'yi Meteoroloji Ofisi'nin günlerdir uyarısını yaptığı sıcak hava dalgası vurdu. Ülkede tarihin en yüksek hava sıcaklıklarının yaşacağı ifade edilirken 'kırmızı alarm' verilmişti. Ülkenin bugün rekor sıcaklıkları göreceği öğrenilirken şimdiden yolların eridiği araçların alev aldığı bilgisi geldi.

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İngiltere’de sıcaklar asfalt eritti! Kırmızı alarm sonrası İngiltere’de yaşam şartları zorlaştı

İngiltere tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle günlerdir uyarı yapılan ülkede okullar kapatılmış, ameliyatlar durdurulmuştu.

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İngiltere’de sıcaklar asfalt eritti! Kırmızı alarm sonrası İngiltere’de yaşam şartları zorlaştı

Uzmanlar uygun önlemler alınmaması halinde binlerce kişinin sıcak hava nedeniyle hayatını kaybedeceğini ifade ederken sağlık kuruluşlarına başvuruların arttığı acil servislerde yoğunluğun olduğu öğrenildi.

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İngiltere’de sıcaklar asfalt eritti! Kırmızı alarm sonrası İngiltere’de yaşam şartları zorlaştı

İngiltere'de etkili olan aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden oldu.

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İngiltere’de sıcaklar asfalt eritti! Kırmızı alarm sonrası İngiltere’de yaşam şartları zorlaştı

Altrincham ile Manchester arasındaki M56 otoyolunda aşırı ısınan bir aracın alev aldığı görüldü.