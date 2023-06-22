22 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TCG Anadolu Yunan medyasında! Üstünlüğünü kabul ettiler

TCG Anadolu Yunan medyasında! Üstünlüğünü kabul ettiler

İlk seyir testine çıkan TCG İstanbul fırkateyni Yunan basınının ilgisini çekti. Pek çok Yunan haber ajansı TCG İstanbul'u mercek altına alırken "Yunanistan buna nasıl karşılık verecek?" diye sordu. CNN Greece Türkiye'nin üstün donanmasına karşı Atina'nın tecrübesi olduğunu ifade ederek "Yunanistan farkı böyle kapatabiliyor" diyerek bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 22.06.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 13:30
  • 1
  • 19
TCG Anadolu Yunan medyasında! Üstünlüğünü kabul ettiler
Geçtiğimiz günlerde TCG İstanbul fırkateyni ilk seyir testine çıktı. Milli Savunma Bakanlığı söz konusu gelişmeyi 20 Haziran tarihinde sosyal medya hesabından duyurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
TCG Anadolu Yunan medyasında! Üstünlüğünü kabul ettiler

Açıklamada, "İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmekte olan İstanbul fırkateynine törenle Türk bayrağı toka edildi ve ilk seyrine çıkılarak Deniz Kabul Testleri'ne başlandı." ifadelerine yer verildi.

  • 3
  • 19
TCG Anadolu Yunan medyasında! Üstünlüğünü kabul ettiler

TCG İstanbul, Cumhuriyet'in 100. yılında Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girecek.

  • 4
  • 19
TCG Anadolu Yunan medyasında! Üstünlüğünü kabul ettiler

Öte yandan Yunan basını da TCG İstanbul'a ilgi gösterdi. CNN Greece, konuyla ilgili bir haber yayımlayarak "Tamamen Türkiye'de tasarlanıp inşa edildi. Sınıfının ilk Türk fırkateyni" dedi.

  • 5
  • 19
TCG Anadolu Yunan medyasında! Üstünlüğünü kabul ettiler
Yunanistan'ın bu yeni gelişme karşısındaki tavrını da mercek altına alan CNN Greece, Yunanistan ile Türkiye'nin son aylarda bir durgunluk döneminde olduğunu ifade etti.