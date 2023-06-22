TCG Anadolu Yunan medyasında! Üstünlüğünü kabul ettiler

İlk seyir testine çıkan TCG İstanbul fırkateyni Yunan basınının ilgisini çekti. Pek çok Yunan haber ajansı TCG İstanbul'u mercek altına alırken "Yunanistan buna nasıl karşılık verecek?" diye sordu. CNN Greece Türkiye'nin üstün donanmasına karşı Atina'nın tecrübesi olduğunu ifade ederek "Yunanistan farkı böyle kapatabiliyor" diyerek bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 22.06.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 13:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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