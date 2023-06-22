22 Haziran 2023, Perşembe
Hakan Fidan-Blinken görüşmesini dünya manşete taşıdı! Masada 5 konu: Fidan hakkında çarpıcı değerlendirme
Londra'da dün yapılan Ukrayna konulu konferansta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ilk kez görüştü. Kritik temasta 5 önemli konunun masaya yatırıldığı öğrenilirken, dünya basını görüşmeyi manşetlerine taşıdı. Dış basında yer alan haberlerde Fidan hakkında çarpıcı ifadeler kullanıldı.
Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 10:58
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