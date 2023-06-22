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Haberler Galeri Hakan Fidan-Blinken görüşmesini dünya manşete taşıdı! Masada 5 konu: Fidan hakkında çarpıcı değerlendirme

Hakan Fidan-Blinken görüşmesini dünya manşete taşıdı! Masada 5 konu: Fidan hakkında çarpıcı değerlendirme

Londra'da dün yapılan Ukrayna konulu konferansta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ilk kez görüştü. Kritik temasta 5 önemli konunun masaya yatırıldığı öğrenilirken, dünya basını görüşmeyi manşetlerine taşıdı. Dış basında yer alan haberlerde Fidan hakkında çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 10:58
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Hakan Fidan-Blinken görüşmesini dünya manşete taşıdı! Masada 5 konu: Fidan hakkında çarpıcı değerlendirme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında çok sayıda mevkidaşıyla bir araya geldi.

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Hakan Fidan-Blinken görüşmesini dünya manşete taşıdı! Masada 5 konu: Fidan hakkında çarpıcı değerlendirme

Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen konferans bağlamında, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'la görüştü.

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Hakan Fidan-Blinken görüşmesini dünya manşete taşıdı! Masada 5 konu: Fidan hakkında çarpıcı değerlendirme

Bakan Fidan ayrıca, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yla bir araya geldi.

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Hakan Fidan-Blinken görüşmesini dünya manşete taşıdı! Masada 5 konu: Fidan hakkında çarpıcı değerlendirme

Bakan Fidan'ın Londra ziyaretine dünyadan ilgi büyüktü. Blinken ile yapacakları görüşmede ikili meseleleri de alacaklarını bildiren Fidan, "Bildiğiniz üzere, her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformlardaki uzun süreli müttefikliğimiz bizi birlikte çalışmaya devam etmeye zorluyor." dedi.

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Hakan Fidan-Blinken görüşmesini dünya manşete taşıdı! Masada 5 konu: Fidan hakkında çarpıcı değerlendirme

Bakan Fidan, şöyle devam etti:
"Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve ABD Başkanı (Joe) Biden geçen yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasını kurmuştu. Mekanizmanın amacı, çözüm bekleyen konuları ele almak ve işbirliğimizi daha da derinleştirmek için fırsatları araştırmaktır. Bu nedenle, Bakan Blinken'la birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."