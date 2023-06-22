Hakan Fidan-Blinken görüşmesini dünya manşete taşıdı! Masada 5 konu: Fidan hakkında çarpıcı değerlendirme

Bakan Fidan, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve ABD Başkanı (Joe) Biden geçen yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasını kurmuştu. Mekanizmanın amacı, çözüm bekleyen konuları ele almak ve işbirliğimizi daha da derinleştirmek için fırsatları araştırmaktır. Bu nedenle, Bakan Blinken'la birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."