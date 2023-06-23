23 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kaybolan denizaltıyla ilgili acı gerçek ortaya çıktı! Katastrofik patlama: Cesetlere ne oldu?

Kaybolan denizaltıyla ilgili acı gerçek ortaya çıktı! Katastrofik patlama: Cesetlere ne oldu?

Günlerdir kayıp olan Titanik denizaltısı Titan'dan acı haber geldi. Türkiye saatiyle dün akşam vakitlerinde Titan'ın enkazı Titanik enkazına yakın bir yerde bulundu. Yolcuların cansız bedenlerinden henüz bir iz yokken, Titan'ın 'katastrofik' bir patlamayla parçalara ayrıldığı ifade edildi. Dış basın, yolcuların zaten ölümcül patlama nedeniyle daha ilk baştan ölmüş olduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 23.06.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 09:11
  • 1
  • 19
Kaybolan denizaltıyla ilgili acı gerçek ortaya çıktı! Katastrofik patlama: Cesetlere ne oldu?

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan turistik amaçlı Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Kaybolan denizaltıyla ilgili acı gerçek ortaya çıktı! Katastrofik patlama: Cesetlere ne oldu?

Sahil Güvenlik yetkilisi Tuğamiral John Mauger, Boston'da yaptığı basın açıklamasında, "Enkaz, su aracının katastrofik bir şekilde patlamasıyla tutarlı. Bu yüzden çalışmaya ve aşağıdaki bölgeyi aramaya devam edeceğiz." dedi.

  • 3
  • 19
Kaybolan denizaltıyla ilgili acı gerçek ortaya çıktı! Katastrofik patlama: Cesetlere ne oldu?

Mauger, kazanın, Titan denizaltısının dalışa geçmesinden 1 saat 45 dakika sonra, araçla iletişimin koptuğu anda gerçekleştiğini bildirdi.

Denizaltında bulunanların tamamının öldüğüne inandıklarını belirten Tuğamiral, turistik denizaltının enkazını, yaklaşık 100 yıl önce batan Titanik'in pruvasına 488 metre uzaklıkta ve yüzeyden 4 kilometre derinlikte bulduklarını kaydetti.

  • 4
  • 19
Kaybolan denizaltıyla ilgili acı gerçek ortaya çıktı! Katastrofik patlama: Cesetlere ne oldu?

Denizaltında bulunanların tamamının öldüğüne inandıklarını belirten Tuğamiral, turistik denizaltının enkazını, yaklaşık 100 yıl önce batan Titanik'in pruvasına 488 metre uzaklıkta ve yüzeyden 4 kilometre derinlikte bulduklarını kaydetti.

  • 5
  • 19
Kaybolan denizaltıyla ilgili acı gerçek ortaya çıktı! Katastrofik patlama: Cesetlere ne oldu?

Denizaltı uzmanı Paul Hankin de enkazın 5 parçaya ayrıldığını, bunun "olayın ne kadar feci olduğunun ilk göstergesi" olduğunu ifade etti.