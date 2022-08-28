Tayvan'da ateş çemberi! ABD'den Çin'e savaş gemileriyle flaş karşılık | Çin'den teyakkuz kararı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası artan Çin gerginliği yeni boyutlat kazanmaya devam ediyor. Çin'in söz konusu ziyaret gösterdiği tepkinin ardından Tayvan çevresindeki askeri hareketliliğini artırması da dünya basını tarafından anbean takip ediliyor. Çin'e karşı cevapsız kalmayan ABD de savaş gemileriyke ilk kez Tayvan Boğazı'nı geçti. ABD'nin hamlesi sonrasında flaş bir karar alan Çin, teyakkuz ilan etti.