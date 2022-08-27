ABD ayakta! Gizli dosyalar Donald Trump'ın evinde bulundu! Hedefinde FBI mı vardı? Son dakika açıklaması geldi

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın evine düzenlenen FBI baskınının yankıları sürüyor. ABD Adalet Bakanığı'ndan konuya ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinde çok gizli dosyaların, çeşitli gazeteler ve dergilerle birlikte saklandığı belirtildi. 38 sayfalık arama izni talebinde, çoğu ya da tamamı karartılmış halde yayımlandı.Öte yandan basına yansıyan haberlerde FBI'ın bulduğu belgelerde istihbarat kaynaklarını tehlikeye atacak detaylar olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.08.2022 16:00 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 16:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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