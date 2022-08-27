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ABD ayakta! Gizli dosyalar Donald Trump'ın evinde bulundu! Hedefinde FBI mı vardı? Son dakika açıklaması geldi

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın evine düzenlenen FBI baskınının yankıları sürüyor. ABD Adalet Bakanığı'ndan konuya ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinde çok gizli dosyaların, çeşitli gazeteler ve dergilerle birlikte saklandığı belirtildi. 38 sayfalık arama izni talebinde, çoğu ya da tamamı karartılmış halde yayımlandı.Öte yandan basına yansıyan haberlerde FBI'ın bulduğu belgelerde istihbarat kaynaklarını tehlikeye atacak detaylar olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.08.2022 16:00 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 16:00
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ABD ayakta! Gizli dosyalar Donald Trump’ın evinde bulundu! Hedefinde FBI mı vardı? Son dakika açıklaması geldi
FBI'ın 8 Ağustos'ta ABD eski Başkanı Donald Trump'ın evinde yaptığı aramanın yankıları sürüyor. ABD Adalet Bakanlığı, yeminli ifadeyle ilgili belgelerin düzenlenmiş halini kamuoyuyla paylaştı. Şu ana kadar 15 kutunun 14'ünde sınıflandırılmış belgeler belirlendi. Sınıflandırılmış 184 eşsiz belgenin ön incelemesinde ise, 67 özel, 92 gizli ve 25 çok gizli belge tespit edildi"
GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD ayakta! Gizli dosyalar Donald Trump’ın evinde bulundu! Hedefinde FBI mı vardı? Son dakika açıklaması geldi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde FBI ajanları tarafından yapılan aramayı desteklemek için kullanılan beyannamenin düzenlenmiş olarak paylaşılan nüshasında, Trump'ın evinde 184 gizli belgenin bulunduğu belirtildi.

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ABD ayakta! Gizli dosyalar Donald Trump’ın evinde bulundu! Hedefinde FBI mı vardı? Son dakika açıklaması geldi
ABD Adalet Bakanlığı, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago'da yer alan mülkünün FBI ajanları tarafından aranmasının emredildiği yeminli ifadeyle ilgili belgelerin düzenlenmiş halini kamuoyuyla paylaştı.
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ABD ayakta! Gizli dosyalar Donald Trump’ın evinde bulundu! Hedefinde FBI mı vardı? Son dakika açıklaması geldi

92 GİZLİ 25 ÇOK GİZLİ

Trump'ın evinde bulunan 15 kutuda yapılan ön incelemelerin detaylarının belirtildiği belgelerde, "16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında FBI ajanları, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) verilen 15 kutunun ön incelemesini gerçekleştirdi.

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ABD ayakta! Gizli dosyalar Donald Trump’ın evinde bulundu! Hedefinde FBI mı vardı? Son dakika açıklaması geldi
Şu ana kadar 15 kutunun 14'ünde sınıflandırılmış belgeler belirlendi. Sınıflandırılmış 184 eşsiz belgenin ön incelemesinde ise, 67 özel, 92 gizli ve 25 çok gizli belge tespit edildi" ifadeleri yer aldı.