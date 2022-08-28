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Tayvan'da ateş çemberi! ABD'den Çin'e savaş gemileriyle flaş karşılık

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası artan Çin gerginliği yeni boyutlat kazanmaya devam ediyor. Çin'in söz konusu ziyaret gösterdiği tepkinin ardından Tayvan çevresindeki askeri hareketliliğini artırması da dünya basını tarafından anbean takip ediliyor. Çin'e karşı cevapsız kalmayan ABD de savaş gemileriyke ilk kez Tayvan Boğazı'nı geçti.

Giriş Tarihi: 28.08.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 09:49
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Tayvan’da ateş çemberi! ABD’den Çin’e savaş gemileriyle flaş karşılık

ABD savaş gemileri, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti.

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Tayvan’da ateş çemberi! ABD’den Çin’e savaş gemileriyle flaş karşılık

ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, "USS Antietam ve USS Chancellorsville gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı" belirtildi.

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Tayvan’da ateş çemberi! ABD’den Çin’e savaş gemileriyle flaş karşılık

Açıklamada, "kruvaziyer" tipi savaş gemilerinin, "Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin karasularında olmayan bir koridoru kullandığı" vurgulandı.

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Tayvan’da ateş çemberi! ABD’den Çin’e savaş gemileriyle flaş karşılık

Geçiş, Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı ziyaretinden bu yana ABD donanmasının Boğaz'daki ilk seyir faaliyeti oldu.

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Tayvan’da ateş çemberi! ABD’den Çin’e savaş gemileriyle flaş karşılık

Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "ABD'nin gelecek haftalarda Tayvan Boğazı'ndan standart hava ve deniz geçişlerini sürdüreceğini" ifade etmişti.