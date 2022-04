Bu anların videosunu sosyal medyadan paylaşaran bir kişi, "Amerikalı Müslümanlar, New York'un meşhur Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı. İzinlerini almışlar, kimse de bir şey dememiş, aynı olgunluğun dünyanın her yerinde her inanç için geçerli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.