Rusya ABD'nin korkulu rüyasını denedi! Eğer bu silah ABD sahillerine düşerse...

Rusya ile ABD arasındaki silahlanma yarışı tüm hızıyla sürüyor. Envanterinde barındırdığı silahlarla ABD'nin en büyük kabusu olan Rusya'nın, dünyanın en büyük torpidosu olarak da bilinen 'Poseidon' isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu'nda test etmeye başladığı öne sürüldü. Bu silahın ateşlenmesi ve etki alanı üzerine türlü senaryolar çizildi. En korkutucu iddia ise ABD sahillerinde tsunami oluşturacak güce sahip olması. Meydana gelecek tsunaminin New York gibi büyük bir şehri rahatlıkla sular altında bırakabileceği öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 08.04.2021 09:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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