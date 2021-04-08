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Rusya ABD'nin korkulu rüyasını denedi! Eğer bu silah ABD sahillerine düşerse...

Rusya ile ABD arasındaki silahlanma yarışı tüm hızıyla sürüyor. Envanterinde barındırdığı silahlarla ABD'nin en büyük kabusu olan Rusya'nın, dünyanın en büyük torpidosu olarak da bilinen 'Poseidon' isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu'nda test etmeye başladığı öne sürüldü. Bu silahın ateşlenmesi ve etki alanı üzerine türlü senaryolar çizildi. En korkutucu iddia ise ABD sahillerinde tsunami oluşturacak güce sahip olması. Meydana gelecek tsunaminin New York gibi büyük bir şehri rahatlıkla sular altında bırakabileceği öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 08.04.2021 09:13
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Rusya ABD'nin korkulu rüyasını denedi! Eğer bu silah ABD sahillerine düşerse...
Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinde gizli bir şekilde yürüttüğü askeri faaliyetlerle ilgili Pentagon tarafından yapılan tespitler, geçtiğimiz günlerde Amerikan CNN televizyonu tarafından gündeme getirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya ABD'nin korkulu rüyasını denedi! Eğer bu silah ABD sahillerine düşerse...
Haberde, Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinde yeni yeraltı tesisleri kurmaya başladığı vurgulandı.
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Rusya ABD'nin korkulu rüyasını denedi! Eğer bu silah ABD sahillerine düşerse...
Kıyıya yakın buzullar arasında inşa edilen bu tesislerin, “Poseidon” projesi için hazırlandığı iddia edildi.
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Rusya ABD'nin korkulu rüyasını denedi! Eğer bu silah ABD sahillerine düşerse...
Resmi adı 2M39 olan “Poseidon” dünyanın en büyük torpidosu sayılıyor.
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Rusya ABD'nin korkulu rüyasını denedi! Eğer bu silah ABD sahillerine düşerse...
Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinde gizli bir şekilde yürüttüğü askeri faaliyetlerle ilgili Pentagon tarafından yapılan tespitler, geçtiğimiz günlerde Amerikan CNN televizyonu tarafından gündeme getirildi.