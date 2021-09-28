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Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi! Japonya ve Güney Kore'de büyük korku
Kuzey Kore'nin çılgın lideri Kim Jong-un füze denemelerine bir yenisini daha ekledi. Japonya hükümetinin ardından Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da tanımlanamayan bir füze ateşlendiğini duyurdu. Pyongyang'ın balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 09:38Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 10:07