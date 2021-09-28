28 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi! Japonya ve Güney Kore'de büyük korku

Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi! Japonya ve Güney Kore'de büyük korku

Kuzey Kore'nin çılgın lideri Kim Jong-un füze denemelerine bir yenisini daha ekledi. Japonya hükümetinin ardından Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da tanımlanamayan bir füze ateşlendiğini duyurdu. Pyongyang'ın balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 28.09.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 10:07
  • 1
  • 22
Kuzey Kore’den yeni balistik füze denemesi! Japonya ve Güney Kore’de büyük korku

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang'ın Doğu kıyılarından tanımlanamayan bir füze ateşlendiğini duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Kuzey Kore’den yeni balistik füze denemesi! Japonya ve Güney Kore’de büyük korku

Son balistik füze denemesini geçtiğimiz 15 Eylül'de gerçekleştiren Kuzey Kore'den bölgede gerilimi arttıran yeni bir hamle geldi. Japonya hükümetinden bugün yapılan açıklamada, Pyongyang'ın balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

  • 3
  • 22
Kuzey Kore’den yeni balistik füze denemesi! Japonya ve Güney Kore’de büyük korku

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang'ın Doğu kıyılarından tanımlanamayan bir füze ateşlendiğini açıkladı.

  • 4
  • 22
Kuzey Kore’den yeni balistik füze denemesi! Japonya ve Güney Kore’de büyük korku

Japonya hükümeti füze denemesi ile ilgili detaylı analiz yapmak üzere alarma geçerken, Pyongyang'ın son denemesi, Japonya'da yeni başbakanı belirleyecek iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçiminin hemen öncesinde "yeni hükümete mesaj" olarak yorumlandı.

  • 5
  • 22
Kuzey Kore’den yeni balistik füze denemesi! Japonya ve Güney Kore’de büyük korku

BU AY 2. DENEME

Kuzey Kore son füze denemesini geçtiğimiz 15 Eylül'de gerçekleştirmiş, amacı 800 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurmak olan füzelerin demir yolu tabanlı bir sistem ile fırlatıldığı kamuoyuna yansımıştı. Pyongyang'ın girişimi ABD, Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.