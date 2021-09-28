Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi! Japonya ve Güney Kore'de büyük korku

Kuzey Kore'nin çılgın lideri Kim Jong-un füze denemelerine bir yenisini daha ekledi. Japonya hükümetinin ardından Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da tanımlanamayan bir füze ateşlendiğini duyurdu. Pyongyang'ın balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.