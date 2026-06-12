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Suudi Arabistan'da tarihi keşif: Kuran-ı Kerim ayetleri ve Hz. Ömer'e ait yazıtlar bulundu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Suudi Arabistan Miras Kurumu, Medine bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmalar kapsamında, Hazreti Osman öncesi döneme tarihlenen Kur'an ayetlerini içeren yazıtların da yer aldığı 1700'den fazla kaya yazıtı, kaya resmi ve arkeolojik buluntunun keşfedildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da tarihi keşif: Kuran-ı Kerim ayetleri ve Hz. Ömer'e ait yazıtlar bulundu 1

Suudi Arabistan merkezli El-Arabiya kanalının haberine göre, Miras Kurumu, Medine'ye bağlı Mehd bölgesinde yürütülen arkeolojik yüzey araştırmalarının ikinci sezonu tamamlandı.

Süveyrika, Muveyhiye ve Haze bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda toplam 1774 arkeolojik buluntu belgelendi.

Suudi Arabistan'da tarihi keşif: Kuran-ı Kerim ayetleri ve Hz. Ömer'e ait yazıtlar bulundu 2

Araştırmalarda 156 yeni arkeolojik alan kayıt altına alınırken; 461 İslami yazıt, 34 Semudi yazıtı, 1259 kaya resmi, 11 taş yapı, 3 tarihi saray ve yapı kalıntısı, 2 tarihi kervan yolu ile 4 kuyu tespit edildi.

Miras Kurumu, söz konusu buluntuların İslam'ın erken dönemlerine, özellikle Hazreti Osman öncesi döneme uzanan tarihi sürece ışık tuttuğunu ve Arap Yarımadası'nın kültürel mirasının anlaşılmasına katkı sağladığını belirtti.

Suudi Arabistan'da tarihi keşif: Kuran-ı Kerim ayetleri ve Hz. Ömer'e ait yazıtlar bulundu 3

KUR'AN AYETLERİ VE HAZRETİ ÖMER'E AİT YAZITLAR ORTAYA ÇIKARILDI

Araştırmalarda ortaya çıkarılan en dikkat çekici buluntular arasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler içeren kaya yazıtları ve Hazreti Ömer'in adını taşıyan erken dönem yazıtlar yer aldı.

Buluntular arasında yer alan bir yazıtta, "Allah Ömer bin Hattab'ın bu dünyada ve ahirette dostudur. Allah'tan başka ilah yoktur." ifadelerinin bulunduğu aktarıldı.

Yazıtın Hicazi hatla yazıldığı ve "İbrahim" isimli kişi tarafından kaleme alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan'da tarihi keşif: Kuran-ı Kerim ayetleri ve Hz. Ömer'e ait yazıtlar bulundu 4

Kurum tarafından paylaşılan görsellerde ayrıca, Nisa Suresi'nin 58. ayetine ait şu ifadelerin yer aldığı yazıtlar da tespit edildi:

"Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder."

Suudi Arabistan'da tarihi keşif: Kuran-ı Kerim ayetleri ve Hz. Ömer'e ait yazıtlar bulundu 5

Uzmanlar, bu tür yazıtların Kur'an ayetlerinin İslam'ın en erken dönemlerinde yazılı olarak kullanıldığını göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'da tarihi keşif: Kuran-ı Kerim ayetleri ve Hz. Ömer'e ait yazıtlar bulundu 6

ERKEN DÖNEM İSLAMİ YAZITLAR VE KAYA RESİMLERİ

Keşifler arasında erken dönem İslami yazıtların yanı sıra çok sayıda kaya resmi ve farklı dönemlere ait izler de yer aldı.

Suudi Arabistan'da tarihi keşif: Kuran-ı Kerim ayetleri ve Hz. Ömer'e ait yazıtlar bulundu 7

Miras Kurumu, bu buluntuların İslam devletinin ilk yıllarına ilişkin dini, kültürel ve toplumsal hafızayı günümüze taşıyan önemli belgeler olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'da tarihi keşif: Kuran-ı Kerim ayetleri ve Hz. Ömer'e ait yazıtlar bulundu 8

Kurum açıklamasında, "Mehd bölgesindeki her taş bir hatıra taşımakta, her yazıt ise İslam devletinin ilk günlerine uzanan tarihten bir hikayeyi korumaktadır." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'da tarihi keşif: Kuran-ı Kerim ayetleri ve Hz. Ömer'e ait yazıtlar bulundu 9

Açıklamada ayrıca, "Bugün geçmişimizin sırlarını ortaya çıkarıyor ve onları gelecek nesillere aktarıyoruz." denildi.

Suudi Arabistan'da tarihi keşif: Kuran-ı Kerim ayetleri ve Hz. Ömer'e ait yazıtlar bulundu 10

Suudi yetkililer, keşiflerin erken İslam tarihi, Arap yazı geleneği ve bölgenin medeniyet mirasına önemli katkılar sunduğunu, arkeolojik çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi.

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