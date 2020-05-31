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Suud hanedanı İngiltere Krallığı'nı mal varlığında geride bıraktı! İşte en zengin kraliyet aileleri
Britanya'da dünyanın farklı ülkelerindeki kraliyet ailelerinin servetlerine ilişkin araştırma yapıldı. Araştırmada, yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen Suudi Arabistan Krallığı'nın servetinin Britanya Kraliyet Ailesi'nin 16 katı olduğu görüldü.
Giriş Tarihi: 31.05.2020 13:00Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 13:06