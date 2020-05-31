İlerleyişleri devam ediyor! İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, çekirge sürüleri istila ettikleri ülkelerde yeni bir tehdit oluşturuyor. Batı Afrika ve Afrika Boynuzu ülkelerinde haziran itibariyle ikinci dalga çekirge istilası bekleniyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Belucistan, Hayber Pahtunhva, Pencap ve Sind eyaletlerindeki 61 bölgenin çekirge istilasına maruz kaldığını bildirdi. Hindistan'da son 27 yılın en kötü çekirge istilası 8 eyalete sıçrarken, sadece Racastan'da 90 bin hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Rusya Tarım Bakanlığı, Stavporol ve Dağıstan'ın çekirge sürülerinden etkilendiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 31.05.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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