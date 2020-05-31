31 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İlerleyişleri devam ediyor! İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi...

İlerleyişleri devam ediyor! İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, çekirge sürüleri istila ettikleri ülkelerde yeni bir tehdit oluşturuyor. Batı Afrika ve Afrika Boynuzu ülkelerinde haziran itibariyle ikinci dalga çekirge istilası bekleniyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Belucistan, Hayber Pahtunhva, Pencap ve Sind eyaletlerindeki 61 bölgenin çekirge istilasına maruz kaldığını bildirdi. Hindistan'da son 27 yılın en kötü çekirge istilası 8 eyalete sıçrarken, sadece Racastan'da 90 bin hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Rusya Tarım Bakanlığı, Stavporol ve Dağıstan'ın çekirge sürülerinden etkilendiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 31.05.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 09:40
  • 1
  • 31
İlerleyişleri devam ediyor! İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi...

Bu yılın ilk aylarında Doğu Afrika'da, Arap Yarımadası'nda ve Körfez ülkelerinde etkili olan çöl çekirgeleri, Pakistan, Hindistan ve Rusya'da ilerleyişini sürdürüyor.

  • 2
  • 31
İlerleyişleri devam ediyor! İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi...

Birkaç ay önce Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu ülkelerinde görülen ve 20 milyon kişiyi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakan çekirge sürülerinin kıtayı ikinci kez vurabileceği belirtiliyor.

  • 3
  • 31
İlerleyişleri devam ediyor! İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi...

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yaptığı açıklamada, son tahminler doğrultusunda haziran itibariyle Batı Afrika'da ikinci dalga çekirge istilasına dair uyarıda bulundu.

  • 4
  • 31
İlerleyişleri devam ediyor! İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi...

Açıklamada, çekirge sürüsü tehditlerine karşı Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya, Nijer ve Senegal'de gözetim ve kontrol ekiplerinin seferber edileceği belirtildi.

  • 5
  • 31
İlerleyişleri devam ediyor! İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi...

İkinci dalga çekirge istilasının etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara odaklanan FAO'nun tahminlerine göre 300 ila 500 bin hektarlık alanda kontrol operasyonları yürütülmesi hedefleniyor.