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Haberler Galeri Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı

Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde, terör örgütlerine karşı huzur operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonun Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da, SMO, terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ hücrelerine yönelik olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.07.2021 18:26 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 18:32
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Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı

Suriye Milli Ordusu ülkenin kuzey bölgesinde yer alan Bab ilçesinde terör örgütüne karşı huzur operasyonu düzenledi. Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

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Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde, terör örgütlerine karşı huzur operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonun Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da, SMO, terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ hücrelerine yönelik olduğu öğrenildi.

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Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı

Ayrıca huzur operasyonu kapsamında, uyuşturucu kaçakçılarına da baskın düzenlendi.

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Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı

Sabaha karşı yapılan operasyonda yakalanan terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ mensubu teröristler tutuklandı.

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Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı

Suriye Geçici Hükümetine bağlı SMO, ülkenin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde, sınırları koruma ve asayiş görevlerinde bulunuyor.