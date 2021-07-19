19 Temmuz 2021, Pazartesi
ANA SAYFA
Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı
Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde, terör örgütlerine karşı huzur operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonun Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da, SMO, terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ hücrelerine yönelik olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 19.07.2021 18:26 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 18:32
- 1
- 32
- 2
- 32
- 3
- 32
- 4
- 32
- 5
- 32