20 Temmuz 2021, Salı
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Uzmanlar uyardı! İşte artan yağış ve sellerin nedeni
Atmosferde artan su buharı, özellikle Kuzey Atlantik Bölgesinde yoğun ve sürekli yağışlara neden oluyor. NASA, en kötü senaryoda 2300'de deniz seviyesinin 5 metre artacağını tahmin ediyor. Uzmanlara göre, Almanya'daki sele küresel ısınmanın yanı sıra şehirleşme de olumsuz yönde etki etti. Dünya Sağlık Örgütü, devletlere selin zararlarını en aza indirmek için dere yatakları ve çevresi ile şehirlerde önlem almalarını tavsiye ediyor.
Giriş Tarihi: 20.07.2021 13:07
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