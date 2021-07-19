Kim Jong Un gençlere böyle seslendi: Ölümlerden ölüm beğenin

Dünyanın en sıra dışı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim Jong'un aldığı kararlar ve yönetim şekli de, dünyanın gündeminden düşmüyor. Jong Un yine çok konuşulacak bir hamle yaptı. Kuzey Kore lideri, ülkesindeki gençlerin Batı'nın etkisinde kalmaması gerektiği konusunda uyararak, aksi halde tüyler ürperten cezalar verileceğini söyledi.