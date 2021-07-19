19 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kim Jong Un gençlere böyle seslendi: Ölümlerden ölüm beğenin

Kim Jong Un gençlere böyle seslendi: Ölümlerden ölüm beğenin

Dünyanın en sıra dışı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim Jong'un aldığı kararlar ve yönetim şekli de, dünyanın gündeminden düşmüyor. Jong Un yine çok konuşulacak bir hamle yaptı. Kuzey Kore lideri, ülkesindeki gençlerin Batı'nın etkisinde kalmaması gerektiği konusunda uyararak, aksi halde tüyler ürperten cezalar verileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 19.07.2021 14:56 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 14:56
  • 1
  • 26
Kim Jong Un gençlere böyle seslendi: Ölümlerden ölüm beğenin
Her yaptığı ve söylediği olay olan Kuzey Kore lideri yine dünya gündemine oturdu. Kim'in kendi ülkesinin gençlerine yaptığı çağrıya uyulmaması halinde verilebilecek cezalar ise korkunç.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Kim Jong Un gençlere böyle seslendi: Ölümlerden ölüm beğenin
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Kuzey Kore'de hükümet, gençlere geleneksel hayat tarzını benimsemeleri ve kendi dillerini konuşmaları çağrısında bulundu.
  • 3
  • 26
Kim Jong Un gençlere böyle seslendi: Ölümlerden ölüm beğenin
İktidardaki Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun'da yer alan makalede, toplum için "burjuvazinin ideolojik ve kültürel nüfuzunun, silahlı düşmanlardan daha tehlikeli" bir durum yarattığı ifade edildi.
  • 4
  • 26
Kim Jong Un gençlere böyle seslendi: Ölümlerden ölüm beğenin

GENÇLERE 'GELENEKSEL HAYAT TARZI' TAVSİYESİ
Öte yandan makalede, Pyongyang lehçesinin üstünlüğü vurgulanarak gençlere ana dillerini düzgün kullanma uyarısı yapıldı. Bunun yanı sıra gençlerden makul müzikler, danslar ve giyim şekilleri ile geleneksel hayat tarzını benimsemeleri istendi.

  • 5
  • 26
Kim Jong Un gençlere böyle seslendi: Ölümlerden ölüm beğenin
Makalede, "Yeni nesiller devrimci aklın ve ideolojinin gerçek anlayışına sahip olduğunda, ülkenin geleceği parlaktır. Aksi takdirde, onlarca yıllık sosyal sistemler ve devrim yerle bir olacak." ifadelerine yer verildi.