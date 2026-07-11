Acı dinmiyor! Srebrenitsa Soykırımı'nın 10 kurbanı daha toprağa verildi

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda katledilen ve kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından 10'u daha bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Düzenlenen anma ve cenaze törenlerinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı sessizliğe büründü.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak bilinen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 10 kurban için cenaze namazı kılınacak.



Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 31. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirilecek. SREBRENİTSA SOYKIRIMI'NIN 31. YILI

Anma törenine başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden üst düzey devlet yetkilileri, büyükelçiler, davetliler ve soykırım kurbanlarının yakınları katıldı. Soykırımın 31'inci yılında düzenlenen toplu cenaze törenine katılmak üzere sabah erken saatlerden itibaren anıt mezarlığa gelen kurban yakınlarının ayrılmasıyla soykırımda öldürülenlerin defnedildiği mezarlıktaki kalabalık yerini sessizliğe bıraktı.

ANIT MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLEN KURBANLARIN SAYISI 6 BİN 782'YE YÜKSELECEK



Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılında, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 10 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.



Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki 31. yıl anma törenlerinde defnedilen 10 kurbandan en genci öldürüldüğünde 20 yaşında olan Senad Jusic, en yaşlı kurban ise katledildiğinde 56 yaşında olan Ramo Dautovic.

Bu yıl toprağa verilen 10 kişinin isimleri şöyle sıralandı:



"Senad Jusic, Muriz Barakovic, Hamed Music, Ramo Alic, Muhidin Osmanovic, Huso Cerimovic, Nuko Nukic, Ahmet Guster, Asım Kunic ve Ramo Dautovic."



Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 782'ye yükseldi.