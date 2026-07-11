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Acı dinmiyor! Srebrenitsa Soykırımı'nın 10 kurbanı daha toprağa verildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda katledilen ve kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından 10'u daha bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Düzenlenen anma ve cenaze törenlerinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı sessizliğe büründü.

Acı dinmiyor! Srebrenitsa Soykırımı'nın 10 kurbanı daha toprağa verildi 1

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak bilinen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 10 kurban için cenaze namazı kılınacak.

Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 31. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirilecek.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI'NIN 31. YILI
Acı dinmiyor! Srebrenitsa Soykırımı'nın 10 kurbanı daha toprağa verildi 2

Anma törenine başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden üst düzey devlet yetkilileri, büyükelçiler, davetliler ve soykırım kurbanlarının yakınları katıldı.

Soykırımın 31'inci yılında düzenlenen toplu cenaze törenine katılmak üzere sabah erken saatlerden itibaren anıt mezarlığa gelen kurban yakınlarının ayrılmasıyla soykırımda öldürülenlerin defnedildiği mezarlıktaki kalabalık yerini sessizliğe bıraktı.

Ahaber
Acı dinmiyor! Srebrenitsa Soykırımı'nın 10 kurbanı daha toprağa verildi 3

ANIT MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLEN KURBANLARIN SAYISI 6 BİN 782'YE YÜKSELECEK

Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılında, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 10 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki 31. yıl anma törenlerinde defnedilen 10 kurbandan en genci öldürüldüğünde 20 yaşında olan Senad Jusic, en yaşlı kurban ise katledildiğinde 56 yaşında olan Ramo Dautovic.

Acı dinmiyor! Srebrenitsa Soykırımı'nın 10 kurbanı daha toprağa verildi 4

Bu yıl toprağa verilen 10 kişinin isimleri şöyle sıralandı:

"Senad Jusic, Muriz Barakovic, Hamed Music, Ramo Alic, Muhidin Osmanovic, Huso Cerimovic, Nuko Nukic, Ahmet Guster, Asım Kunic ve Ramo Dautovic."

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 782'ye yükseldi.

Acı dinmiyor! Srebrenitsa Soykırımı'nın 10 kurbanı daha toprağa verildi 5

EMİNE ERDOĞAN, SREBRENİTSA SOYKIRIMI'NDA HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Emine Erdoğan, soykırımın 31'inci yılı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Acı dinmiyor! Srebrenitsa Soykırımı'nın 10 kurbanı daha toprağa verildi 6

"Srebrenitsa'yı anmak, sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktır. Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde hayattan koparılan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum."

Acı dinmiyor! Srebrenitsa Soykırımı'nın 10 kurbanı daha toprağa verildi 7

MSB, SREBRENİTSA ŞEHİTLERİNİ ANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Acı dinmiyor! Srebrenitsa Soykırımı'nın 10 kurbanı daha toprağa verildi 8

"İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan, Avrupa'nın orta yerinde caniler tarafından katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerimizi rahmetle anıyor, Boşnak kardeşlerimizin acılarını yürekten paylaşıyoruz."

Acı dinmiyor! Srebrenitsa Soykırımı'nın 10 kurbanı daha toprağa verildi 9

SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

SREBRENİTSA'DA BUGÜN 10 SOYKIRIM KURBANI DAHA TOPRAĞA VERİLECEK
Acı dinmiyor! Srebrenitsa Soykırımı'nın 10 kurbanı daha toprağa verildi 10

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

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