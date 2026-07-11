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NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi yalnızca diplomatik temaslara değil, zirvenin ardından yaşanan renkli görüntülere de sahne oldu. Resmi programın tamamlanmasının ardından bazı yabancı liderler ve bakanlar ülkelerine dönmek yerine Türkiye'de kalmayı tercih etti. Macaristan Başbakanı Péter Magyar çocuklarıyla Antalya'da tatil yaparken, Japonya Savunma Bakanı Şinciro Koizumi ise İstanbul sokaklarını gezip Eminönü'nde balık ekmek yedi. İki ismin sosyal medya paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 1

Ankara, bu hafta NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İttifak üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey temsilcilerinin katıldığı zirvede bölgesel güvenlik, savunma iş birliği, küresel tehditler ve ittifakın geleceğine ilişkin kritik başlıklar ele alındı. Yoğun diplomasi trafiğinin ardından bazı yabancı liderler Türkiye'deki ziyaretlerini resmi programın ötesine taşıdı.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 2

Pazartesi günü Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Péter Magyar, salı ve çarşamba günleri Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne ilk kez başbakan sıfatıyla katıldı.

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NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 3

Resmi temaslarının tamamlanmasının ardından ülkesine dönmeyen Magyar, iki oğluyla birlikte Antalya'ya geçerek dört günlük tatil yapacağını açıkladı. Başbakan, yoğun programı nedeniyle yaz aylarında bir daha fırsat bulamayacağını belirterek çocuklarıyla birlikte Türkiye'de zaman geçirmek istediğini ifade etti.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 4

Deniz ve havuz başından paylaştığı karelerle dikkat çeken Magyar'ın Türkiye tatili sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 5

"ÇOCUKLARIMIN TÜM MASRAFINI KENDİ CEBİMDEN ÖDEDİM"

Türkiye ziyaretine ilişkin ayrıntıları da paylaşan Macaristan Başbakanı, çocuklarının seyahat ve tatil masraflarının tamamını şahsi bütçesinden karşıladığını açıkladı.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 6

Türkiye'de bulunduğu süre boyunca hükümet çalışmalarını da aksatmayacağını belirten Magyar, kabine üyeleriyle sürekli iletişim halinde olacağını, önemli kararlar öncesinde kendisine bilgi verileceğini ve hükümet toplantılarının hazırlıklarına uzaktan katılacağını söyledi.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 7

Planlamaya göre Magyar'ın pazar akşamı Macaristan'a dönmesi, 13 Temmuz'da ise parlamentoda konuşma yapması bekleniyor.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 8

"LÜKS DEĞİL TASARRUF"

Macaristan Başbakanı Türkiye yolculuğunda dikkat çeken bir tasarruf mesajı da verdi.

Önceki hükümetlerin kullandığı askeri uçağı tercih etmediğini açıklayan Magyar, İstanbul'a ticari havayolu şirketiyle geldiğini, ardından kara yoluyla Ankara'ya geçtiğini söyledi.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 9

Başbakan ayrıca kendisi için önceden rezerve edilen lüks konaklamayı iptal ettiklerini, daha mütevazı bir otelde kaldıklarını ve heyetin büyüklüğünü de azaltarak kamu kaynaklarında tasarruf sağladıklarını savundu.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 10

İSTANBUL'U DA GEZDİ

Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde İstanbul'u da ziyaret eden Magyar, tarihi Yedikule Hisarı'nı gezerek devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Macaristan Başbakanı'na ziyareti sırasında Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu László Keller eşlik etti. Magyar'ın Sultanahmet Camii'ni de ziyaret ettiği öğrenildi.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 11

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA SESLENDİ

Türkiye tatili sürerken sosyal medya üzerinden de aktif olmaya devam eden Magyar, havuz başında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Reddit'te "AMA (Ask Me Anything - Bana İstediğini Sor)" etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

Başbakan paylaşımında, "Türkiye'den selamlar! Buraya son gelişimden bu yana Tisza Nehri'nden çok sular aktı. Artık tamamen farklı bir ülkede yaşıyoruz. Sorularınızı yeniden yanıtlama zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 12

Yaklaşık iki saat sürmesi planlanan etkinlikte siyaset, yönetim, spor, kültür ve özel hayat dahil her konuda soru kabul edeceğini belirten Magyar, zaman kısıtlaması nedeniyle tüm sorulara yanıt veremeyebileceğini de dile getirdi.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 13

JAPON BAKANDAN İSTANBUL TURU

NATO Zirvesi sonrasında Türkiye'de kalan bir diğer isim ise Japonya Savunma Bakanı Şinciro Koizumi oldu.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 14

Ankara'daki resmi temaslarının ardından İstanbul'a geçen Koizumi, beraberindeki heyetle tarihi yarımadayı gezdi. Gün boyu yaptığı paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 15

EMİNÖNÜ'NDE BALIK EKMEK KUYRUĞUNA GİRDİ

İstanbul'un simge lezzetlerinden balık ekmeği tatmak isteyen Japon Bakan, Eminönü'nde vatandaşların arasına karışarak balık ekmek kuyruğuna girdi.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 16

Yemeğin ardından Türk kahvesi içen Koizumi'nin çevrede bulunan vatandaşlarla sohbet ettiği ve yoğun ilgi gördüğü gözlendi.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 17

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk kahvesi... Çeşitli ülkelerin bakanlarıyla yaptığımız yoğun görüşmelerin başarıyla tamamlanmasının ardından ekibimizle birlikte adeta kutlama havasında güzel bir an yaşadık." ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 18

MUTFAĞA GİRDİ, AŞÇILARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Koizumi yalnızca balık ekmek yemekle yetinmedi.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 19

Tarihi işletmenin mutfağını da gezen Japon Bakan, aşçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. İlk kez tattığı uskumru sandviçini çok beğendiğini belirten Koizumi, restoranda tesadüfen karşılaştığı Japon turistlerle sohbet ettiğini de anlattı.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 20

Paylaşımında, "Üçüncü nesil işletmecisi bizi mutfağa gezdirdi. İlk kez yediğim uskumru sandviçi gerçekten çok lezzetliydi. Japon turistlerle karşılaşmak da güzel bir sürpriz oldu." dedi.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 21

BARDAK SUYU MUM SANMIŞTI

Koizumi'nin Türkiye ziyaretinde en çok konuşulan anlardan biri ise Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında yaşanmıştı.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 22

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan folyo kapaklı plastik bardak suyla ilk kez karşılaşan Japon Bakan, bunu önce mum sandığını söylemişti.

NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında 23

Sosyal medya hesabından yaptığı "İlk başta mum sandım ama suymuş. Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum." paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, Türkiye'de günün en çok konuşulan paylaşımları arasına girmişti.

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