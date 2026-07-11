NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında
Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi yalnızca diplomatik temaslara değil, zirvenin ardından yaşanan renkli görüntülere de sahne oldu. Resmi programın tamamlanmasının ardından bazı yabancı liderler ve bakanlar ülkelerine dönmek yerine Türkiye'de kalmayı tercih etti. Macaristan Başbakanı Péter Magyar çocuklarıyla Antalya'da tatil yaparken, Japonya Savunma Bakanı Şinciro Koizumi ise İstanbul sokaklarını gezip Eminönü'nde balık ekmek yedi. İki ismin sosyal medya paylaşımları kısa sürede gündem oldu.
Ankara, bu hafta NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İttifak üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey temsilcilerinin katıldığı zirvede bölgesel güvenlik, savunma iş birliği, küresel tehditler ve ittifakın geleceğine ilişkin kritik başlıklar ele alındı. Yoğun diplomasi trafiğinin ardından bazı yabancı liderler Türkiye'deki ziyaretlerini resmi programın ötesine taşıdı.
Pazartesi günü Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Péter Magyar, salı ve çarşamba günleri Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne ilk kez başbakan sıfatıyla katıldı.
Resmi temaslarının tamamlanmasının ardından ülkesine dönmeyen Magyar, iki oğluyla birlikte Antalya'ya geçerek dört günlük tatil yapacağını açıkladı. Başbakan, yoğun programı nedeniyle yaz aylarında bir daha fırsat bulamayacağını belirterek çocuklarıyla birlikte Türkiye'de zaman geçirmek istediğini ifade etti.
Deniz ve havuz başından paylaştığı karelerle dikkat çeken Magyar'ın Türkiye tatili sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
"ÇOCUKLARIMIN TÜM MASRAFINI KENDİ CEBİMDEN ÖDEDİM"
Türkiye ziyaretine ilişkin ayrıntıları da paylaşan Macaristan Başbakanı, çocuklarının seyahat ve tatil masraflarının tamamını şahsi bütçesinden karşıladığını açıkladı.