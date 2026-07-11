NATO Zirvesi bitti, Türkiye'den ayrılmadılar! Macar Başbakan Antalya'da, Japon Bakan İstanbul sokaklarında

Türkiye'de bulunduğu süre boyunca hükümet çalışmalarını da aksatmayacağını belirten Magyar, kabine üyeleriyle sürekli iletişim halinde olacağını, önemli kararlar öncesinde kendisine bilgi verileceğini ve hükümet toplantılarının hazırlıklarına uzaktan katılacağını söyledi.

Planlamaya göre Magyar'ın pazar akşamı Macaristan'a dönmesi, 13 Temmuz'da ise parlamentoda konuşma yapması bekleniyor.

"LÜKS DEĞİL TASARRUF" Macaristan Başbakanı Türkiye yolculuğunda dikkat çeken bir tasarruf mesajı da verdi. Önceki hükümetlerin kullandığı askeri uçağı tercih etmediğini açıklayan Magyar, İstanbul'a ticari havayolu şirketiyle geldiğini, ardından kara yoluyla Ankara'ya geçtiğini söyledi.

Başbakan ayrıca kendisi için önceden rezerve edilen lüks konaklamayı iptal ettiklerini, daha mütevazı bir otelde kaldıklarını ve heyetin büyüklüğünü de azaltarak kamu kaynaklarında tasarruf sağladıklarını savundu.