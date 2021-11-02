Squid Game Token'ın maskesi düştü! Dolandırıcılık dünyanın dilinde

Kripto para dolandırıcılığının son adresi dünyayı kasıp kavuran Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game oldu. Diziden ilham alınarak çıkarılan kripto para ile yapılan dolandırıcılık herkesin dilinde. Bir ay önceki fiyatı 0,012 dolar olan Squid Game Token'ın (SQUID) fiyatı 2 bin 850 dolara fırlayınca kripto para piyasalarında tüm gözler SQUID'e dönmüştü. Ancak SQUID token alan yatırımcılar ellerindeki kripto paraları satamayınca 'Squid Game Token' projesinin dolandırıcılık olduğu daha ilk anda konuşulmaya başlandı.