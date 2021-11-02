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Squid Game Token'ın maskesi düştü! Dolandırıcılık dünyanın dilinde

Kripto para dolandırıcılığının son adresi dünyayı kasıp kavuran Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game oldu. Diziden ilham alınarak çıkarılan kripto para ile yapılan dolandırıcılık herkesin dilinde. Bir ay önceki fiyatı 0,012 dolar olan Squid Game Token'ın (SQUID) fiyatı 2 bin 850 dolara fırlayınca kripto para piyasalarında tüm gözler SQUID'e dönmüştü. Ancak SQUID token alan yatırımcılar ellerindeki kripto paraları satamayınca 'Squid Game Token' projesinin dolandırıcılık olduğu daha ilk anda konuşulmaya başlandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 02.11.2021 14:22 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 14:47
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Squid Game Token’ın maskesi düştü! Dolandırıcılık dünyanın dilinde

Squid Game dizisinden ilham alınarak geliştirilen kripto para projesi dünyada büyük ilgi çekti. Squid Game Token (SQUID) kısa sürede ani artışlar kaydederek 1 dolar bile olmayan fiyatı 2.850 dolar seviyesine yükseldi. Ancak elinde SQUID token bulunduranlar ellerindeki kripto paraları satamayınca olanlar oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Squid Game Token’ın maskesi düştü! Dolandırıcılık dünyanın dilinde

IMDB puanı 8,1 olan ve Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde dünya çapında yayınlanana giren Güney Koreli bir drama dizisi Squid Game yaklaşık 1,5 ayda oldukça popülerleşti.

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Squid Game Token’ın maskesi düştü! Dolandırıcılık dünyanın dilinde

1 DOLAR BİLE OLMAYAN FİYATI 2800 DOLARI AŞTI

Tüm bunlarla beraber diziden esinlenerek oluşturulan Squid Game Token'ın (SQUID) çok kısa sürede 0,012 dolar olan fiyatı 2.800 doları aşarak piyasa değeri 30 milyar dolara yaklaştı.

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Squid Game Token’ın maskesi düştü! Dolandırıcılık dünyanın dilinde

SQUID ALANLARIN SEVİNÇLERİ KISA SÜRDÜ: ALIM-SATIM DURDU

Bu yükselişlerin ardından Token üzerinde alım-satım işlemleri durdu. Elinde SQUID Token bulunduranlar fiyat artışına sevinse de ellerindeki kripto paraları satamadı.

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Squid Game Token’ın maskesi düştü! Dolandırıcılık dünyanın dilinde

SQUID TOKEN SADECE DAKİKALAR İÇİNDE YÜZDE 99,99 DEĞER KAYBETTİ

SQUID Token'in daha sonra dakikalar için 99,99 değer kaybetmesi ise projenin dolandırıcılık olduğu kripto para piyasalarında en çok konuşulan başlıklardan birisi oldu.