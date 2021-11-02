İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın geçmişindeki acı gerçek! Babaannesi İstanbul’da bir adama satılmış

Ama ben bu beyaz kölelik olayından dolayı üzgün değil sadece çok düşünceliydim. Çünkü Hanife Feride'nin babasının takdir ettiği bir tüccarla evlenmesinin, ona Karadeniz kıyısındaki fakir bir köyde kalmasından çok daha iyi bir hayat şansı vermiş olabileceğini düşündüm."