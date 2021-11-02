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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçmişindeki acı gerçek! Babaannesi İstanbul'da bir adama satılmış
Köklerinin Çankırı Kalfat'a dayandığını açıklayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçmişindeki acı gerçek herkesi şoke etti. Johnson'ın dedesinin babaannesi Hanife Feride'nin, Rusya'nın uyguladığı Çerkes sürgününde Türkiye'ye göç ettiği ve İstanbul'da 13 yaşındayken zengin bir tüccara satıldığı ortaya çıktı.