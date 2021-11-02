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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçmişindeki acı gerçek! Babaannesi İstanbul'da bir adama satılmış

Köklerinin Çankırı Kalfat'a dayandığını açıklayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçmişindeki acı gerçek herkesi şoke etti. Johnson'ın dedesinin babaannesi Hanife Feride'nin, Rusya'nın uyguladığı Çerkes sürgününde Türkiye'ye göç ettiği ve İstanbul'da 13 yaşındayken zengin bir tüccara satıldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 11:05
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın geçmişindeki acı gerçek! Babaannesi İstanbul’da bir adama satılmış

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın (57) kız kardeşi, gazeteci Rachel Sabiha Johnson (56) İngiliz "Times" gazetesine bir yazı yazdı. Rachel Johnson bu yazısında, atalarının araştırıldığı Kanal 5'in "1000 Yıllık Esaret" adlı programında, Çerkes olan dedesinin babaannesi Hanife Feride'yle ilgili acı bir gerçeği öğrendiğini söyledi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın geçmişindeki acı gerçek! Babaannesi İstanbul’da bir adama satılmış

Gazeteci Johnson şunları anlattı: "Hanife Feride, 1800'lü yılların ikinci yarısında Rusların Kafkasya'da Çerkeslere uyguladığı sürgün nedeniyle İstanbul'a göç etmiş. Büyük ninemiz Hanife Feride beyaz köleliğin (cinsel kölelik) kurbanı olmuş ve henüz

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın geçmişindeki acı gerçek! Babaannesi İstanbul’da bir adama satılmış

13 yaşındayken İstanbul'da babası tarafından zengin bir tüccar olan 43 yaşındaki Ahmed Hamdi'ye satılmış. Bu gerçeği öğrendikten sonra belgesel ekibi benim ağlamamı bekledi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın geçmişindeki acı gerçek! Babaannesi İstanbul’da bir adama satılmış

Ama ben bu beyaz kölelik olayından dolayı üzgün değil sadece çok düşünceliydim. Çünkü Hanife Feride'nin babasının takdir ettiği bir tüccarla evlenmesinin, ona Karadeniz kıyısındaki fakir bir köyde kalmasından çok daha iyi bir hayat şansı vermiş olabileceğini düşündüm."

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın geçmişindeki acı gerçek! Babaannesi İstanbul’da bir adama satılmış

'AFGAN BABALAR GİBİ'

Rachel Sabiha Johnson sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca babaannemiz Hanife Feride 'satılmamış' olsaydı, muhtemelen yine görücü usulü bir evlilik yapacaktı.