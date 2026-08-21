Anne babalar dikkat! Mahkeme tutanaklarına yansıdı: Çocukları tehdit eden 7 büyük tehlike

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, çocukları platformlara bağımlı kılacak algoritmalar tasarlamak, 13 yaş altı verileri izinsiz toplamak ve riskleri gizlemek suçlamasıyla ABD'de tarihi bir federal davada sanık sandalyesine oturdu. Ebeveynlerin en büyük kabusu çocukların ekran bağımlılığı ve cinsel istismar riskleri olurken, hukuki süreçte dev şirketin riskleri bilinçli olarak gizlediği iddia ediliyor.

ABD'de sosyal medya şirketlerinin çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin yıllardır süren tartışma, Meta'nın sanık sandalyesine oturduğu davalarla yeni bir aşamaya girdi.

California'nın Oakland kentinde 18 Ağustos'ta başlayan federal davada California, Colorado, Kentucky ve New Jersey eyaletleri; Facebook ve Instagram'ın çocukları platformlarda daha uzun süre tutacak biçimde tasarlandığını, risklerin kamuoyundan gizlendiğini ve 13 yaşından küçük kullanıcılara ait verilerin ebeveyn izni olmadan toplandığını öne sürüyor. Davanın yaklaşık altı hafta sürmesi bekleniyor.

California, Colorado, Kentucky ve New Jersey'nin eyalet hukukuna dayanan talepleri mevcut yargılamada ele alınırken, Meta'ya 2023'te dava açan 29 eyalet başsavcısının tamamının ortak federal disgorgement talebi de davanın kapsamında bulunuyor. Diğer eyaletlerin eyalet hukukuna özgü talepleri ise sonraki aşamalarda ele alınabilir.

Eyaletlerin talep ettiği cezaların teorik üst sınırının 1,4 trilyon dolara ulaşabileceği belirtiliyor. Ancak davanın Meta açısından asıl riski yalnızca para cezası değil. Mahkeme, Instagram ve Facebook'un tasarımında köklü değişiklikler yapılmasına da hükmedebilir.