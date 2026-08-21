ABD'den İran'a tarihin en ağır yaptırım tehdidi! Tahran'ın ticaret ortakları arasında kimler var?

ABD, yaklaşık altı aydır devam eden İran savaşında ekonomik baskıyı yeni bir aşamaya taşımaya hazırlanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın İran'a "tarihin en ağır yaptırımlarını" uygulayacağını açıkladı. Başkan Donald Trump ise İran'a ekonomik destek sağlayan ülkeleri de hedef alarak "eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon" tehdidinde bulundu. Peki İran'ın ticaret ortakları kimler?

Washington'ın yeni hamlesi yalnızca İran'ı değil, Tahran'la ticari ilişkilerini sürdüren ülkeleri de doğrudan ilgilendiriyor. Reuters'ın iki ayrı haberine göre Çin'den Türkiye'ye, Irak'tan Hindistan'a kadar çok sayıda ülke İran ekonomisiyle önemli ticari bağlara sahip. Ancak listenin en dikkat çekici ülkelerinden biri Körfez'den geliyor: Birleşik Arap Emirlikleri.

İran ile savaşın aylardır bölgeye yayıldığı, İran Devrim Muhafızları'nın Körfez'deki hedeflere ve deniz taşımacılığına yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bir dönemde BAE'nin İran'ın en önemli ekonomik ortaklarından biri olması dikkat çekiyor. Reuters'a göre BAE, savaş öncesinde İran'ın en büyük ticaret ortaklarından biri konumundaydı.

TRUMP'TAN İRAN'A DESTEK VEREN ÜLKELERE AÇIK TEHDİT ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, perşembe günü yaptığı açıklamada İran'a yönelik yeni yaptırım paketinin "tarihin en ağır yaptırımları" olacağını söyledi. Bessent, yaptırımların yanı sıra İran'a yönelik deniz ablukasına da dikkat çekerek Washington'ın ekonomik baskıyı maksimum seviyeye çıkaracağını belirtti. ABD'nin amacının İran ekonomisini çökertmek ve rejim üzerindeki baskıyı artırmak olduğunu ifade etti. Bessent, bu kapsamda uygulanacak yeni yaptırımların ayrıntılarını pazartesi günü düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanı ayrıca maksimum ekonomik baskının uygulanmasının, yeni ve büyük çaplı bir askeri operasyon ihtiyacını azaltabileceğini savundu. Trump ise bir gün önce yaptığı açıklamada ekonomik savaş tehdidini çok daha geniş bir çerçeveye taşıdı. ABD Başkanı, İran'a herhangi bir şekilde "can simidi" sağlayan ülkelerin de ağır ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Trump'ın açıklamasına göre İran'a destek sağlayan ülkelerin finans kuruluşları, şirketleri, havalimanları veya devlet kurumları da Washington'ın hedefi haline gelebilecek.