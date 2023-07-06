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Sonsuza kadar değişecek! İşte Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri...

Daha önce 11 Eylül saldırılarını ve Brexit sürecini yıllar önce tahmin eden "Balkanların Nostradamus'u" olarak da tanınan Bulgar kahin Baba Vanga'nın sözleri gündeme bomba gibi düştü. Küçük yaşta görme yetisini kaybettiği günden beri kehanetleriyle bazı bölgelerde bir efsane statüsüne erişen Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri şaşkına çevirdi...

Giriş Tarihi: 06.07.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 12:28
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Sonsuza kadar değişecek! İşte Balkanların Nostradamu’u Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri...

Son yılların en bilinen kahinlerinden biri olan Baba Vanga'nın 2024 yılı ile ilgili kehanetleri gündemde...2023 yılında sık sık söz edilen Güneş patlamalarını da tahmin eden Baba Vanga'nın kehaneti dikkatleri çekti.

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Sonsuza kadar değişecek! İşte Balkanların Nostradamu’u Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri...

Baba Vanga 2024 yılında dünyanın çok büyük bir dönüşüme gireceğini belirtti.

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Sonsuza kadar değişecek! İşte Balkanların Nostradamu’u Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri...

İki büyük bilimsel gelişme ile dünyanın gidişatının sonsuza kadar değişeceğini iddia eden Baba Vanga, kansere çare bulunabileceğini belirtti.

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Sonsuza kadar değişecek! İşte Balkanların Nostradamu’u Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri...

Ayrıca AIDS'in de kökünün kazınacağını ileri sürdü.

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Sonsuza kadar değişecek! İşte Balkanların Nostradamu’u Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri...

2024 için bir başka kehaneti ise 'yağ çağı'nın sona erecek olması... Baba Vanga'nın yağ çağı olarak nitelediği sözün ise petrol olabileceği ileri sürüldü. 2024 yılında yenilenebilir enerjiye ağırlık verileceği iddia edildi.