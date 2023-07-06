Sonsuza kadar değişecek! İşte Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri...

Daha önce 11 Eylül saldırılarını ve Brexit sürecini yıllar önce tahmin eden "Balkanların Nostradamus'u" olarak da tanınan Bulgar kahin Baba Vanga'nın sözleri gündeme bomba gibi düştü. Küçük yaşta görme yetisini kaybettiği günden beri kehanetleriyle bazı bölgelerde bir efsane statüsüne erişen Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri şaşkına çevirdi...