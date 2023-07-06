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Balinanın içinden servet çıktı! 500 bin Euro’luk…

Kanarya Adaları merkezli Las Palmas Üniversitesi'nden bilim insanları, karaya cesedi vuran bir ispermeçet balinası üzerinde yaptıkları otopsi sonucunda balinanın ölümüne, içindeki 500 bin Euro değerinde olan amber kütlesinin sebep olduğunu açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 06.07.2023 10:04
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Balinanın içinden servet çıktı! 500 bin Euro’luk…

Las Palmas Üniversitesi'nden Adli Veterinerlik Patolojisi Bölümü Profesörü Dr. Antonio Fernandez liderliğinde bir grup bilim insanı, cesedi karaya vuran bir ispermeçet balinasına yaptıkları otopsi sırasında, balinanın içinden 9.5 kiloluk son derece nadir bulunan amber çıkardı.

Bilim insanları, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Euro olan amberin, balinanın bağırsaklarında yırtılmaya neden olduğunu ve balinanın bu sebeple öldüğünü belirledi.

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Balinanın içinden servet çıktı! 500 bin Euro’luk…

Prof. Dr. Antonio Fernandez 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, özellikle parfüm sektörü için son derece değerli bir hammadde olan amberin satılacağını ve La Palma Adası'nda 2021 yılında yanardağ patlamasında zarar gören kişilere bağışlanacağını ifade etti.

PARFÜM SEKTÖRÜNÜN PAHALI HAMMADESİ AMBER

İspermeçet balinaları büyük miktarlarda deniz canlısı ile beslenirler ancak bu deniz canlılarının bazı bölümleri, balinaların sindirim sistemi tarafından sindirilemez ve balinalar, bu katılaşmış ve amber adı verilen maddeyi kusarak sisteminden çıkartır.
Ortalama olarak her yüz ispermeçet balinasından sadece biri amber ürettiği için amberler genelde denizde yüzerken keşfedilir. Bu sebeplerden dolayı son derece nadir bir şekilde elde edilen amber, kokusu ve içindeki alkolün parfümü kalıcı hale getirmesi sebeplerinden dolayı parfüm hammaddesi olarak son derece değerlidir.

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Balinanın içinden servet çıktı! 500 bin Euro’luk…

Birazdan göreceğiniz görüntüler insanın verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serecek cinsten. İtalya'nın Sardunya Adasında hamile balina ölü olarak bulundu.

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Balinanın içinden servet çıktı! 500 bin Euro’luk…

Balinanın midesinden en az 20 kilo plastik atık çıktı. Daha acı veren yanı ise 8 metrelik balinanın rahminde ölü cenine rastladı. Hayvanın midesinde de çöp torbaları, balık ağları ve diğer atıklar tespit edildi.

Uzmanlar, balinanın mide kirlenmesinden öldüğünden emin olduklarını dile getirdi.

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Balinanın içinden servet çıktı! 500 bin Euro’luk…

İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa, Facebook hesabından yaptığı açıklamada,"Hiçbir kaygı duymadan tek kullanımlık plastik ürünler kullanıyoruz ve şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Gerçi aslında bedelini hayvanlar ödüyor" diye yazdı.