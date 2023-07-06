Balinanın içinden servet çıktı! 500 bin Euro’luk…

Prof. Dr. Antonio Fernandez 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, özellikle parfüm sektörü için son derece değerli bir hammadde olan amberin satılacağını ve La Palma Adası'nda 2021 yılında yanardağ patlamasında zarar gören kişilere bağışlanacağını ifade etti.

PARFÜM SEKTÖRÜNÜN PAHALI HAMMADESİ AMBER



İspermeçet balinaları büyük miktarlarda deniz canlısı ile beslenirler ancak bu deniz canlılarının bazı bölümleri, balinaların sindirim sistemi tarafından sindirilemez ve balinalar, bu katılaşmış ve amber adı verilen maddeyi kusarak sisteminden çıkartır.

Ortalama olarak her yüz ispermeçet balinasından sadece biri amber ürettiği için amberler genelde denizde yüzerken keşfedilir. Bu sebeplerden dolayı son derece nadir bir şekilde elde edilen amber, kokusu ve içindeki alkolün parfümü kalıcı hale getirmesi sebeplerinden dolayı parfüm hammaddesi olarak son derece değerlidir.