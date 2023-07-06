5 kişiye mezar olan Titan denizaltı faciasında OceanGate şirketinin akıbeti belli oldu!

Titanik enkazına ulaşmak isterken aynı kaderi yaşayan Titan denizaltı dünya gündemini sarsmıştı. 18 Haziran'da Atlantik Okyanusu'nda dalış yaptığı sırada 5 kişiye mezar olan facianın ardında Titan denizaltının sahibi OceanGate şirketinin akıbeti merak konusu olmuştu. 2024 yılında Titanik'e dalış planlayan şirket sitesinden yaptığı paylaşımda geleceğe dair planlarını duyurdu. İşte detaylar…