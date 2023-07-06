HaberlerGaleri5 kişiye mezar olan Titan denizaltı faciasında OceanGate şirketinin akıbeti belli oldu!
5 kişiye mezar olan Titan denizaltı faciasında OceanGate şirketinin akıbeti belli oldu!
Titanik enkazına ulaşmak isterken aynı kaderi yaşayan Titan denizaltı dünya gündemini sarsmıştı. 18 Haziran'da Atlantik Okyanusu'nda dalış yaptığı sırada 5 kişiye mezar olan facianın ardında Titan denizaltının sahibi OceanGate şirketinin akıbeti merak konusu olmuştu. 2024 yılında Titanik'e dalış planlayan şirket sitesinden yaptığı paylaşımda geleceğe dair planlarını duyurdu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 06.07.2023 23:04Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 23:16