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5 kişiye mezar olan Titan denizaltı faciasında OceanGate şirketinin akıbeti belli oldu!

Titanik enkazına ulaşmak isterken aynı kaderi yaşayan Titan denizaltı dünya gündemini sarsmıştı. 18 Haziran'da Atlantik Okyanusu'nda dalış yaptığı sırada 5 kişiye mezar olan facianın ardında Titan denizaltının sahibi OceanGate şirketinin akıbeti merak konusu olmuştu. 2024 yılında Titanik'e dalış planlayan şirket sitesinden yaptığı paylaşımda geleceğe dair planlarını duyurdu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.07.2023 23:04 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 23:16
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5 kişiye mezar olan Titan denizaltı faciasında OceanGate şirketinin akıbeti belli oldu!

Tüm dünyanın konuştuğu Titanik faciasının ardından, Titan denizaltının sahibi OceanGate firmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. OceanGate firması internet sitesinde dikkat çeken bir duyuruya yer verdi.

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5 kişiye mezar olan Titan denizaltı faciasında OceanGate şirketinin akıbeti belli oldu!

5 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

Bilindiği üzere Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.

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5 kişiye mezar olan Titan denizaltı faciasında OceanGate şirketinin akıbeti belli oldu!

Denizaltıda bulunan 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman hayatını kaybetmişti.

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5 kişiye mezar olan Titan denizaltı faciasında OceanGate şirketinin akıbeti belli oldu!

İLK PARÇALAR TOPLANTI

Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.

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5 kişiye mezar olan Titan denizaltı faciasında OceanGate şirketinin akıbeti belli oldu!

İNSAN KALINTISI BULUNDU

Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu.