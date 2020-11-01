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01 Kasım 2020, Pazar
Haberler Galeri Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
Son dakika haberleri... Suudi Arabistan, umre için yurt dışından ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin vermesinin ardından Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı.
Giriş Tarihi: 01.11.2020 20:30 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 20:53
Son dakika: Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
Son dakika: Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
Son dakika: Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
Son dakika: Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
Son dakika: Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı