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Haberler Galeri Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı

Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı

Son dakika haberleri... Suudi Arabistan, umre için yurt dışından ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin vermesinin ardından Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı.

Giriş Tarihi: 01.11.2020 20:30 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 20:53
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Son dakika: Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
Son dakika: Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı

Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmasının ardından yurt dışından ilk umre ziyaretçileri Suudi Arabistan'a ulaştı.

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Son dakika: Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
Son dakika: Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı

Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre grubu Cidde kentindeki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na geldi.

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Son dakika: Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
Son dakika: Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı

Umreciler, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ve Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Müdürü Issam Nour tarafından karşılandı.

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Son dakika: Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
Son dakika: Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı

Hac Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışından gelen umrecilerin uygun otellerde 3 gün sürecek tıbbi izolasyon altında kalacakları ve ardından umre ibadetini yapacakları belirtildi.

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Son dakika: Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
Son dakika: Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı

7 AY SONRA İLK KEZ

Öte yandan, Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'de kademeli olarak başlatmış, yurt dışından gelen yabancı ziyaretçilerin ise 1 Kasım'dan itibaren umre ziyareti yapabileceğini belirtmişti.

Suudi Arabistan, korona virüs nedeniyle hac ibadeti için de yurt içinden sınırlı sayıda kişinin katılımına izin vermişti.