Son dakika: Yunanistan'ın yeni umudu BAE! Yunan basınından hadsiz ifadeler: "Hadi Türkiye'yi bitirelim..."

Son dakika haberi... Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye hamlelerinin karşısında olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan ile masaya oturdu. Yunan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı ağırlayan BAE, Türkiye'ye karşı ayakta durabilmesi için Yunanistan'a büyük destek veriyor. Ekonomi ve askeri olarak Türkiye'nin çok gerisinde kalan Yunanistan, açığını kapatmak için ülke gururunu ayaklar altına alarak, tüm dünyayı yardıma çağırmaya devam ediyor. Türkiye karşıtlığında birleşen BAE ve Yunan ittifakı, komşu ülkenin medyasından hadsiz ifadelerle duyuruldu.

Giriş Tarihi: 22.02.2021 14:26 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 14:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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