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Haberler Galeri Son dakika: Yunanistan'ın yeni umudu BAE! Yunan basınından hadsiz ifadeler: "Hadi Türkiye'yi bitirelim..."

Son dakika: Yunanistan'ın yeni umudu BAE! Yunan basınından hadsiz ifadeler: "Hadi Türkiye'yi bitirelim..."

Son dakika haberi... Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye hamlelerinin karşısında olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan ile masaya oturdu. Yunan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı ağırlayan BAE, Türkiye'ye karşı ayakta durabilmesi için Yunanistan'a büyük destek veriyor. Ekonomi ve askeri olarak Türkiye'nin çok gerisinde kalan Yunanistan, açığını kapatmak için ülke gururunu ayaklar altına alarak, tüm dünyayı yardıma çağırmaya devam ediyor. Türkiye karşıtlığında birleşen BAE ve Yunan ittifakı, komşu ülkenin medyasından hadsiz ifadelerle duyuruldu.

Giriş Tarihi: 22.02.2021 14:26 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 14:40
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Son dakika: Yunanistan'ın yeni umudu BAE! Yunan basınından hadsiz ifadeler: Hadi Türkiye'yi bitirelim...
Türkiye karşıtı Arap ülkelerini iki hafta önce Atina'da 'Dostluk Forumu' adıyla bir araya getiren Yunanistan, Suudi Arabistan'dan gelen Patriot hamlesinin ardından bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çıkarma yaptı.
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Son dakika: Yunanistan'ın yeni umudu BAE! Yunan basınından hadsiz ifadeler: Hadi Türkiye'yi bitirelim...
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Uluslararası Savunma Fuarı IDEX 2021 ile Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği Sergisi NAVDEX 2021'e Yunanistan hem bakan hem de Genelkurmay Başkanı'yla katıldı.
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Son dakika: Yunanistan'ın yeni umudu BAE! Yunan basınından hadsiz ifadeler: Hadi Türkiye'yi bitirelim...
Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Libya'dan Suriye'ye neredeyse her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan BAE'nin Abu Dabi Veliaht Prensi ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan'la bir araya geldi.
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Son dakika: Yunanistan'ın yeni umudu BAE! Yunan basınından hadsiz ifadeler: Hadi Türkiye'yi bitirelim...
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise yanında kuvvet komutanlarıyla fuarda arz-ı endam etti, BAE ve Bahreyn'li mevkidaşlarıyla buluştuğu fotoğraflar resmi internet sitesinden paylaşıldı.
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Son dakika: Yunanistan'ın yeni umudu BAE! Yunan basınından hadsiz ifadeler: Hadi Türkiye'yi bitirelim...

Reuters haber ajansı, 2020 yazında Yunanistan'a destek için Girit'teki Suda Üssü'ne savaş uçağı gönderen, birçok ortak tatbikata katılan BAE'nin Pazar günü 1,36 milyar dolarlık savunma anlaşmalarına imza attığını duyurdu.

MANŞETTEN VERDİLER
Yunan basını ise hem bakan Panagiotopoulos hem de Genelkurmay Başkanı Floros'un Abu Dabi'deki temasları manşetine taşıdı, iki ülkenin doğrudan Türkiye'ye mesaj verdiği yorumunu yaptı.