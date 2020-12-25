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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanları uyarıyordu! Felaket zincirinin ilk halkası canavar böyle görüntülendi Bilim insanları uyarıyordu! Felaket zincirinin ilk halkası canavar böyle görüntülendi Son dakika haberine göre; Bilim insanları uyarıyordu! Felaket zincirinin ilk halkası canavar böyle görüntülendi. Uzmanların uyarı üstüne uyarı yapmasının ardından 'canavar' hızla ilerlerken Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından görüntülendi. Giriş Tarihi: 25.12.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 12:44
Koronavirüs salgınını bir an unutturan ve bütün dünyayı alarma geçiren tehlikede hafta başında, korkutan titreten yeni bir gelişme yaşandı ve yeryüzünün en büyüğü yeniden parçalandı.
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Bilim insanları, çarpışmayla insanlığın sonu getirebilecek felaketler zincirinin ilk halkasının tetiklenebileceği uyarısında bulunuyordu.
Antarktika'daki Larsen C buz tabakasından koptuğunda yüzölçümü 6 bin kilometrekare olan ve adım adım izlenen meşhur A68a buzdağı, bir kere daha bölündü.
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) gözlem uydularından Kopernik-3'ün 29 Kasım-17 Aralık arasında çektiği fotoğraflar, bu durumu gözler önüne serdi.
Kopan parçaya A-68d adının verilmesi bekleniyor. Yaklaşık 140 kilometrekarelik buzdağının nereye doğru yöneleceği bilinmiyordu.