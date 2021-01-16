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Haberler Galeri Son dakika: Yunanistan ateşle oynuyor! ABD özel kuvvetleriyle geldiler

Son dakika: Yunanistan ateşle oynuyor! ABD özel kuvvetleriyle geldiler

Son dakika haberi... Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi azaltmak için geliştirmek istediği diyalog çağrısına olumlu yanıt veren Yunanistan'la istikşafi görüşmelerine kısa bir süre kala Yunan tarafından yeniden gerilimi tırmandıran bir hamle daha geldi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınladığı fotoğraflar söze gerek bırakmadı, ABD özel kuvvetler askerleri ve helikopterleri Yunan askerlerle birlikte adaya indi.

Giriş Tarihi: 16.01.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 17:09
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Son dakika: Yunanistan ateşle oynuyor! ABD özel kuvvetleriyle geldiler
Türkiye'ye karşı bir yandan Fransa'dan Rafale jetleri satın alan Yunanistan, diğer yandan da ABD ile birlikte tehlikeli bir provokasyona girişti.
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Son dakika: Yunanistan ateşle oynuyor! ABD özel kuvvetleriyle geldiler
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı.
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Son dakika: Yunanistan ateşle oynuyor! ABD özel kuvvetleriyle geldiler
Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da Twitter hesabından paylaştığı görüntü ve fotoğraflar, birkaç farklı noktada çekildi.
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Son dakika: Yunanistan ateşle oynuyor! ABD özel kuvvetleriyle geldiler
Önce geçen yaz mevsiminden bu yana Yunanistan'ın müttefikleriyle Türkiye'ye karşı karargahına dönüşen Girit'ten bir kare fotoğraf yayınlandı.
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Son dakika: Yunanistan ateşle oynuyor! ABD özel kuvvetleriyle geldiler
Suda Üssü'nde çekilen fotoğrafta, Yunanistan, ABD ve Güney Kıbrıs'a ait özel kuvvetler askerleri bayraklarlarla poz veriyordu. Yeni fotoğraflar ise yine Girit'teki Karavia'dan.