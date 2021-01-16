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16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 5 yıldır kafeste yaşıyor elbiselerini yiyor! Bütün dünya şaştı kaldı 5 yıldır kafeste yaşıyor elbiselerini yiyor! Bütün dünya şaştı kaldı Filipinler'de psikolojik rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle kafese kapatılan 29 yaşındaki Bebe'nin hikayesi dünyayı sarstı. Genç kadın tedavi için gerekli ilaçların masraflarını karşılayamayan ailesi tarafından 5 yıldır kafese tutuluyor. Giriş Tarihi: 16.01.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 14:20
Filipinler ailesi tarafından 5 yıldır kafeste tutulan kızı konuşuyor. Filipinler'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan 29 yaşındaki Bebe adlı kadın, ailesi tarafından 5 yıldır kafese kapatıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yerel medyanın haberine göre, Bebe'in 2014'te depresyon teşhisi konulmadan önce bir dükkanda çalıştığını, genç kadının tedavisi için ilaç masaraflarını artması nedeniyle ailesi tarafından 5 yıldır demir kafese kapatıldığını aktardı.
İLAÇ MASRAFLARI KARŞILANMAYINCA KAFESE HAPSEDİLDİ
Filipin medyası, Bebe'nin tedavisine yönelik ilaç masraflarını karşılayamaması nedeniyle ikinci kez depresoyona girdiği, halüsinasyon gördüğünü ve etrafına karşı hırçınlaştığını yazdı.
Aileye yakın isimlerden Glyzel Bullos, Bebe'in şiddetli ataklar yaşadığını ifade ederek, " Bu kötü bir durum ancak, nedeni ailesinin Bebe'nin tedavisi için gerekli ilaçları karşılayamadığı için bu yolu izledi.
Bebe'nin güvenliği için kafese kilitlendi" dedi. Bullos, ailesinin Bebe'yi sürekli alışılmadık yerlerde bulduğunu, evden kaçtığını belirterek, " Bu acı manzara Bebe'nin güvenliği için" diye konuştu.